Получил орден за убийства украинцев: всплыли секретные факты о ликвидированном террористе "ДНР"

Террорист "ДНР" Андрей (Скрипач) Куцкий, которого ликвидировали на Донбассе, был награжден секретным орденом за убийства украинцев.
Подробности раскрыл в Twitter блогер Necro Mancer.
Так, стало известно, что Куцкого наградили знаком отличия "Защитник Новороссии". В какой-то момент ему даже пришлось восстанавливать награду, потому как ее украли в расположении.
Наградили за смерть украинцев: факты о ликвидированном террористе "ДНР"
Соцсети
Кроме того, он является Кавалером Ордена Св. Николая Чудотворца. В документах к награде указано, что ее владельцу нужно хранить в тайне факт получения ордена. Кроме того, сказано, что вручается он лично "по распоряжению И. И. Стрелкова от имени ОД "Новороссия".
Twitter Necro Mancer
Twitter Necro Mancer
Наградили за смерть украинцев: факты о ликвидированном террористе "ДНР"
Twitter Necro Mancer
"Приказы о награждении должны проходить под грифом "секретно", – написано в документе террористов от 30 июля 2017 года.
Также указана "заслуга", за которую Куцкий получил орден – "за исключительные результаты в уничтожении живой силы противника".
Всплыли также и другие факты. До вступления в ряды "ДНР" Куцкий был музыкантом и увлекался альпинизмом. Воевать за террористов пришел в 2015 году.
"Об обстоятельствах гибели Скрипача мало что известно, кроме того, что он погиб не в бою и не на передовой. Ведется следствие", – написали в соцсети боевики.
Террориста Скрипача наградили за убийства украинцев
Соцсети
"То, что Андрей был отмечен знаком отличия "Защитник Новороссии" с мечом, ни для кого не секрет. В какой-то момент даже пришлось восстанавливать награду, потому как украли в расположении. Но мало кто знает, что рядовой #Куцкий является Кавалером Ордена Св. Николая Чудотворца" pic.twitter.com/vS3xYt9g8g— Necro Mancer (@666_mancer) September 30, 2019
Куцкий Андрей Олегович "Скрипач" (Одесса, 26/10/79) погиб 28/09/19 https://t.co/5yXJ9Y5ROX #груз200 #100омсбр #1ак #грут1 #роа pic.twitter.com/BSw7OZD2dZ— Necro Mancer (@666_mancer) September 29, 2019
"Об обстоятельствах гибели "Скрипача" мало что известно, кроме того, что он погиб не в бою и не на передовой. Ведется следствие" https://t.co/J9ppCcbMRA #ктотоврет #кцпн #1ак #роа #Куцкий pic.twitter.com/P1wN48fi5X— Necro Mancer (@666_mancer) September 30, 2019
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Куцкого уничтожили 28 сентября. Также стало известно о ликвидированном террористе Леониде Симутине.
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