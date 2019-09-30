Получил орден за убийства украинцев: всплыли секретные факты о ликвидированном террористе "ДНР"

Террорист "ДНР" Андрей (Скрипач) Куцкий, которого ликвидировали на Донбассе, был награжден секретным орденом за убийства украинцев.

Подробности раскрыл в Twitter блогер Necro Mancer.

Так, стало известно, что Куцкого наградили знаком отличия "Защитник Новороссии". В какой-то момент ему даже пришлось восстанавливать награду, потому как ее украли в расположении.

Наградили за смерть украинцев: факты о ликвидированном террористе "ДНР" Соцсети

Кроме того, он является Кавалером Ордена Св. Николая Чудотворца. В документах к награде указано, что ее владельцу нужно хранить в тайне факт получения ордена. Кроме того, сказано, что вручается он лично "по распоряжению И. И. Стрелкова от имени ОД "Новороссия".

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Наградили за смерть украинцев: факты о ликвидированном террористе "ДНР" Twitter Necro Mancer

"Приказы о награждении должны проходить под грифом "секретно", – написано в документе террористов от 30 июля 2017 года.

Также указана "заслуга", за которую Куцкий получил орден – "за исключительные результаты в уничтожении живой силы противника".

Всплыли также и другие факты. До вступления в ряды "ДНР" Куцкий был музыкантом и увлекался альпинизмом. Воевать за террористов пришел в 2015 году.

"Об обстоятельствах гибели Скрипача мало что известно, кроме того, что он погиб не в бою и не на передовой. Ведется следствие", – написали в соцсети боевики.

Террориста Скрипача наградили за убийства украинцев Соцсети

"То, что Андрей был отмечен знаком отличия "Защитник Новороссии" с мечом, ни для кого не секрет. В какой-то момент даже пришлось восстанавливать награду, потому как украли в расположении. Но мало кто знает, что рядовой #Куцкий является Кавалером Ордена Св. Николая Чудотворца" pic.twitter.com/vS3xYt9g8g — Necro Mancer (@666_mancer) September 30, 2019

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Куцкого уничтожили 28 сентября. Также стало известно о ликвидированном террористе Леониде Симутине.

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