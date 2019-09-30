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30 сентября • обновлено в 22:02
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Получил орден за убийства украинцев: всплыли секретные факты о ликвидированном террористе "ДНР"

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Террорист "ДНР" Андрей (Скрипач) Куцкий, которого ликвидировали на Донбассе, был награжден секретным орденом за убийства украинцев.

Подробности раскрыл в Twitter блогер Necro Mancer.

Так, стало известно, что Куцкого наградили знаком отличия "Защитник Новороссии". В какой-то момент ему даже пришлось восстанавливать награду, потому как ее украли в расположении.

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Наградили за смерть украинцев: факты о ликвидированном террористе "ДНР"

Наградили за смерть украинцев: факты о ликвидированном террористе "ДНР"

Соцсети

Кроме того, он является Кавалером Ордена Св. Николая Чудотворца. В документах к награде указано, что ее владельцу нужно хранить в тайне факт получения ордена. Кроме того, сказано, что вручается он лично "по распоряжению И. И. Стрелкова от имени ОД "Новороссия".

Получил орден за убийства украинцев: всплыли секретные факты о ликвидированном террористе "ДНР"

Twitter Necro Mancer

Получил орден за убийства украинцев: всплыли секретные факты о ликвидированном террористе "ДНР"

Twitter Necro Mancer

Наградили за смерть украинцев: факты о ликвидированном террористе "ДНР"

Наградили за смерть украинцев: факты о ликвидированном террористе "ДНР"

Twitter Necro Mancer

"Приказы о награждении должны проходить под грифом "секретно", – написано в документе террористов от 30 июля 2017 года.

Также указана "заслуга", за которую Куцкий получил орден – "за исключительные результаты в уничтожении живой силы противника".

Всплыли также и другие факты. До вступления в ряды "ДНР" Куцкий был музыкантом и увлекался альпинизмом. Воевать за террористов пришел в 2015 году.

"Об обстоятельствах гибели Скрипача мало что известно, кроме того, что он погиб не в бою и не на передовой. Ведется следствие", – написали в соцсети боевики.

Террориста Скрипача наградили за убийства украинцев

Террориста Скрипача наградили за убийства украинцев

Соцсети

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Куцкого уничтожили 28 сентября. Также стало известно о ликвидированном террористе Леониде Симутине.

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Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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