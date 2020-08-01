"Полтавского террориста" разорвало гранатой: эксклюзивные подробности ликвидации

"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД еще и подорвался на собственной гранате.

В момент гибели он держал в руках боеприпас без чеки. Об этом OBOZREVATEL стало известно от источника в правоохранительных органах.

По его словам, Скрипник угрожал гранатой полицейскому. Ему предложили сдаться, но он отказался.

"Было принято решение о ликвидации. После выстрела Скрипник подорвался на гранате, так как держал ее без чеки. Его разорвало в клочья", – рассказал источник.

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