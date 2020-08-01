"Полтавского террориста" разорвало гранатой: эксклюзивные подробности ликвидации
Полиция изменила подход к поиску "полтавского террориста". Коллаж Обозревателя
"Полтавский террорист" Роман Скрипник в момент ликвидации спецназом КОРД еще и подорвался на собственной гранате.
В момент гибели он держал в руках боеприпас без чеки. Об этом OBOZREVATEL стало известно от источника в правоохранительных органах.
По его словам, Скрипник угрожал гранатой полицейскому. Ему предложили сдаться, но он отказался.
"Было принято решение о ликвидации. После выстрела Скрипник подорвался на гранате, так как держал ее без чеки. Его разорвало в клочья", – рассказал источник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве во время спецоперации злоумышленник, похитивший автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С мужчиной вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Позже Скрипник освободил полковника полиции, но сам успел убежать и спрятаться в лесу.
За помощь в его поимке было обещано денежное вознаграждение.
24 июля к поискам привлекли авиацию.
Ночью 1 июля Скрипника ликвидировал КОРД, когда его обнаружила полиция на окраине поселка Опошня Зеньковского района на Полтавщине.