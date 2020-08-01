"Полтавский террорист" Скрипник ликвидирован, – Геращенко
Романа Скрыпника обнаружили в одном из нежилых домов на окраине поселка Опошня
Он снова, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского
Сотрудники спецназа КОРД ликвидировали преступника точным выстрелом
Романа Скрыпника застрелили.
Роман Скрыпник, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского на Полтавщине, ликвидирован правоохранителями.
Как сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, 1 августа около 02:00 на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время розыска Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник СРПП Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан Гума и обнаружил преступника.
"В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского. Гума имел при себе табельное оружие. С целью задержания злоумышленника введена в действие специальная полицейская операция "Гром", – написал он.
По словам Геращенко, преступник был ликвидирован точным выстрелом сотрудников полицейского спецназа КОРД.
Он добавил, что заложник имел три секунды для того, чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим.
"У Романа Скрыпника была возможность сдаться полиции и остаться живым, хотя и провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь", – подчеркнул замглавы МВД.
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве во время спецоперации злоумышленник, похитивший автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С мужчиной вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.
Позже Скрипник освободил полковника полиции, но сам успел убежать и спрятаться в лесу.
За помощь в его поимке было обещано денежное вознаграждение.
24 июля к поискам привлекли авиацию.