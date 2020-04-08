Полковника ВСУ осудили на 13 лет тюрьмы за госизмену

Полковника ВСУ Ивана Безъязыкова за государственную измену приговорили к 13 годам тюремного заключения.

Приговор вынесли 7 апреля судьи Шевченковского суда Киева, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Суд признал виновным в государственной измене и создании террористической группы (ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3 УК Украины) полковника ВСУ и назначил наказание – 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания", – говорится в сообщении.

Иван Безъязыков на суде

В материалах дела сказано, что военный, находясь в плену с 25 августа 2014 года на неподконтрольной украинской власти территории в Донецке, вступил в состав разведывательного управления незаконного вооруженного формирования РФ и занимал должность так называемого "заместителя начальника 1-го отдела по аналитической работе".

Медийная инициатива за права человека в Facebook сообщила, что Безъязыков никогда не скрывал, что боевики склоняли его перейти на сторону врага.

"Но на суде говорил: никогда не соглашался на сотрудничество. Из показаний Безъязыкова: террористы заставляли выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры", – говорится в сообщении.

Иван Безъязыков

Как сообщал OBOZREVATEL:

СБУ обвинила освобожденного из плена "ДНР" полковника ВСУ Ивана Безъязыкова в государственной измене и сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Безъязыков был задержан правоохранителями в своем доме в Житомире.

Опубликована аудиозапись, доказывающая сотрудничество Безъязыкова с террористами.

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