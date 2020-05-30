Полиция могла предотвратить масштабные разборки с оружием в Броварах: появились новые факты

Активисты сообщали о том, что титушки запугивают водителей маршруток в Броварах, еще за несколько дней до масштабной разборки с оружием.

Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гнап, разместив пост Марии Мельниченко с фотографиями титушек.

Титушки запугивали водителей маршруток в Броварах Facebook Марии Мельниченко

"Еще два дня назад местные писали в ФБ, что титушки пасутся на остановках и загоняют пассажиров в маршрутки одного конкретного владельца. Другим перевозчикам угрожают и режут колеса. Еще раз: это было два дня назад. Где был тогда Броварской райотдел полиции?", – подчеркнул Гнап.

По его мнению, полиция могла предотвратить перестрелку, если бы действовала на опережение.

Скрин Facebook

Как писал OBOZREVATEL, в разборках со стрельбой между "группами поддержки" перевозчиков в Броварах Киевской области участвовали "яркие" представители криминального мира. Среди них, по информации очевидцев, был и лидер известной киевской ОПГ Виктор Журавель ("Вихан"). Неделю назад он пожаловался, что его "заказали" и внесли в базу "Миротворца".

30 мая суд Броваров изберет меру пресечения для 21 задержанного участника перестрелки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!