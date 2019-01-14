Полиция пытается "спрятать" улики против Пашинского — адвокат

Следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ улики преступления нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.

Об этом сообщила адвокат Марина Паринова на своей странице в Facebook, добавив, что "суд не стал санкционировать подобные действия и следователю отказал. Но наглость, с которой действуют "правоохранители", впечатляет".

Некоторое время назад "Генпрокуратура приняла абсурдное решение разделить дело о стрельбе Пашинского на два разных дела", – напомнила адвокат. В результате Нацполиция расследует "хулиганские действия", которые вменяются Вячеславу Химикусу. А в ГПУ числится дело о нанесении тяжких телесных повреждений Сергеем Пашинским.

"Это является нонсенсом, потому что нельзя расследовать одно событие в двух местах одновременно", – отметила адвокат.

Также Паринова сообщила, что следователь Нацполиции, который вручил подозрение получившему тяжелые травмы Химикусу, обратился за принудительным приводом Химикуса. Якобы в связи с его неявкой по вызову, что, как утверждает адвокат, является неправдой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП произошло 31 декабря 2016 года. В результате конфликта народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелыми травмами.

Депутат утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов. Пашинский решил сделать замечание людям возле микроавтобуса, в результате чего вспыхнула ссора. Политик отметил, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. Затем, по словам Пашинского, он из положения лежа выстрелил нападавшему в ногу.

Химикус сразу же четко заявил, что нардеп направил дуло пистолета ему в грудь. Находясь в таком опасном положении, Химикус был вынужден ударить Пашинского бутылкой, а тот сразу выстрелил и ранил его. При этом пострадавший подчеркнул, что Пашинский стрелял стоя, а не лежа. Это подтвердила и трассологическая экспертиза.

Кроме того, Химикус утверждает, что предупредительного выстрела не было. Также он не слышал звук передергивания затвора перед выстрелом, а это может свидетельствовать о том, что Пашинский заблаговременно дослал патрон в патронник.

"Пашинского в тюрьму!" Корреспондент

Отметим, что пост о "стрельбе лежа" депутат спустя некоторое время удалил.

В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства. О вопиющем ходе следствия OBOZREVATEL подробно рассказывала адвокат Марина Паринова.

В ноябре этого года произошел новый поворот: Химикусу, в которого стрелял народный депутат, объявили подозрение в хулиганстве. В то время как огнестрельное ранение безоружного человека для нардепа Пашинского пока не повлекло никаких последствий.

Добавим, что во время стрельбы по Химикусу нардеп применил наградное оружие – Glock 19 калибра 9 мм. Именно этим пистолетом Пашинского наградил глава МВД Арсен Аваков своим указом от 28 марта 2014 года.

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