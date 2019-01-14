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Полиция пытается "спрятать" улики против Пашинского — адвокат

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Следователи Нацполиции предпринимают попытки забрать из ГПУ улики преступления нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского, чтобы окончательно похоронить дело против него.

Об этом сообщила адвокат Марина Паринова на своей странице в Facebook, добавив, что "суд не стал санкционировать подобные действия и следователю отказал. Но наглость, с которой действуют "правоохранители", впечатляет".

Некоторое время назад "Генпрокуратура приняла абсурдное решение разделить дело о стрельбе Пашинского на два разных дела", – напомнила адвокат. В результате Нацполиция расследует "хулиганские действия", которые вменяются Вячеславу Химикусу. А в ГПУ числится дело о нанесении тяжких телесных повреждений Сергеем Пашинским.

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"Это является нонсенсом, потому что нельзя расследовать одно событие в двух местах одновременно", – отметила адвокат.

Также Паринова сообщила, что следователь Нацполиции, который вручил подозрение получившему тяжелые травмы Химикусу, обратился за принудительным приводом Химикуса. Якобы в связи с его неявкой по вызову, что, как утверждает адвокат, является неправдой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЧП произошло 31 декабря 2016 года. В результате конфликта народного депутата Сергея Пашинского и жителя Васильковского района Вячеслава Химикуса второй попал в больницу с тяжелыми травмами.

Депутат утверждал, что они с супругой едва не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов. Пашинский решил сделать замечание людям возле микроавтобуса, в результате чего вспыхнула ссора. Политик отметил, что сделал предупредительный выстрел в воздух и уже якобы после этого нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. Затем, по словам Пашинского, он из положения лежа выстрелил нападавшему в ногу.

Химикус сразу же четко заявил, что нардеп направил дуло пистолета ему в грудь. Находясь в таком опасном положении, Химикус был вынужден ударить Пашинского бутылкой, а тот сразу выстрелил и ранил его. При этом пострадавший подчеркнул, что Пашинский стрелял стоя, а не лежа. Это подтвердила и трассологическая экспертиза.

Кроме того, Химикус утверждает, что предупредительного выстрела не было. Также он не слышал звук передергивания затвора перед выстрелом, а это может свидетельствовать о том, что Пашинский заблаговременно дослал патрон в патронник.

"Пашинского в тюрьму!"

"Пашинского в тюрьму!"

Корреспондент

Отметим, что пост о "стрельбе лежа" депутат спустя некоторое время удалил.

В июле 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского, однако в декабре Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства. О вопиющем ходе следствия OBOZREVATEL подробно рассказывала адвокат Марина Паринова.

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В ноябре этого года произошел новый поворот: Химикусу, в которого стрелял народный депутат, объявили подозрение в хулиганстве. В то время как огнестрельное ранение безоружного человека для нардепа Пашинского пока не повлекло никаких последствий.

Добавим, что во время стрельбы по Химикусу нардеп применил наградное оружие – Glock 19 калибра 9 мм. Именно этим пистолетом Пашинского наградил глава МВД Арсен Аваков своим указом от 28 марта 2014 года.

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Темы
Стрельба с участием ПашинскогоБорьба с коррупцией в УкраинеКриминал
Персоны
Сергей ПашинскийВячеслав ХимикусМарина Паринова
Место
Украина
Теги
Национальная полиция УкраиныГПУкриминал
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Ультиматум! После смены власти у нового президента есть 2 месяца на арест опг Порошенко иначе мы будем подымать новый Майдан!-правда украины
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Куни Чан
Куни Чан
Кожедуб Руслан, Аваков будет арестовывать? Не смешите
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