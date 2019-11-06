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6 ноября • обновлено в 08:53
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Полчаса ада: ВСУ накрыли шквальным огнем на Донбассе

7.2т Читать материал на украинском

Террористы "Л/ДНР" на протяжении 35 минут непрерывно обстреливали украинских воинов на Донбассе ночью 6 ноября в районе Крымского.

Обстрелы продолжались из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. К счастью, потерь среди личного состава ОС не было.

Во вторник, 5 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела:

  • дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье – из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • у Старогнатовки – из крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Полчаса ада: ВСУ накрыли шквальным огнем на Донбассе

3 обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • у Орехового – из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Хутора Свободного – из АГСов;

  • неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Ни один украинский воин не был убит или ранен в результате боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери в зоне боевых действий. Так, с 29 октября по 5 ноября они составили шесть человек только по подтвержденным данным.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Комментарии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надеюсь будет много смердячих ВСУшных тушек.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Из Голландии пришла гуманитарка. Просроченный грибочки...
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фил филипыч
фил филипыч
на каких болванов рассчитано это оболванивание?)
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