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4 декабря • обновлено в 19:21
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Убийство сына Соболева: ошибке снайпера дали объяснение

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Снайпер, покушавшийся на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, не был готов к выполнению подобного задания и допустил ряд серьезных ошибок.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя покушение, во время которого был убит 3-летний сын Соболева.

"У экспертов немало вопросов к раскрытию этого преступления... По определенным действиям есть недопонимание. Не очень понятно, почему такая сложная тактика была выбрана – стрелять не в мишень, которая открыта и находится вне машины, а ловить момент остановки на светофоре", – отметил Шабовта.

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Эксперт объяснил, почему снайпер, имеющий опыт боевых действий на Донбассе, не попал в цель.

"Киллер годами отрабатывает свои действия в местности, где люди, машины, движение. А этот парень имел снайперские навыки в других условиях – военно-полевых. Там, где он стандартно сидит в засаде, ждет свою мишень, он не научен реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства. Я думаю, что этот парень не был каким-то неимоверным исполнителем, не был готов к выполнению подобного задания", – заявил он.

"В определенные вещи я не верю. Нам показывают коробку, которая была нужна специально для отброса отстрелянной гильзы. Якобы это свидетельствует об опыте. Тогда мне непонятно, нахр*на он саму коробку там оставлял, там же по следам можно все выяснить", – отметил Шабовта.

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Также эксперт подчеркнул, что положение киллера было "тактически очень невыгодным", поскольку он совершил роковой выстрел с удаленной позиции в окне хостела.

fakty.com.ua

fakty.com.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Покушение на Соболева Криминал
Персоны
Сергей Шабовта Вячеслав Соболев
Место
Украина
Тег
убийство
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Слов нет... Идет обсуждение "профессионального мастерства убийцы"...Это днище... Понять и простить. Сразу отпустить и научить, как нужно правильно убивать, а лучше создать школу киллеров с выдачей дипломов.
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Є саме важливе питання - хто замовник?
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Скоро он станет любимой женой на тюряжке, сладкий )
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