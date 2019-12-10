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10 декабря • обновлено в 09:03
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Пока Зеленский и Путин говорили о мире: на Донбассе трагически погибли воины ВСУ

7.5т
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Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе 9 декабря.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Был зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

  • дважды неподалеку Водяного – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • у Березового – с автоматических гранатометов;

  • вблизи Красногоровки – из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Пока Зеленский и Путин говорили о мире: на Донбассе трагически погибли воины ВСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:

  • у Луганского – из ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Новолуганского – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветераны АТО публично порвали флаги России и "ДНР" в Париж.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять полезли куда не надо...
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
опять полковники по серой зоне шарахались . Жабьячьи стребки там опасны!
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Купите у России миноискатели современные ,или роботов,а то кишки воЕнов свитла так и будут постоянно болтаться на проводах.
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Хо Хол
Хо Хол
Бабаев Бабай, им же друзяшки из США присылали. Правда cвинявыe все разворовали :D
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