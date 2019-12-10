Пока Зеленский и Путин говорили о мире: на Донбассе трагически погибли воины ВСУ

Трое украинских воинов погибли в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе 9 декабря.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Был зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:
дважды неподалеку Водяного – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у Березового – с автоматических гранатометов;
вблизи Красногоровки – из пушек БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов:
у Луганского – из ручных противотанковых гранатометов;
неподалеку Новолуганского – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
вблизи Хутора Вольного – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ветераны АТО публично порвали флаги России и "ДНР" в Париж.
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