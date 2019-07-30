Пока шли выборы: Россия стащила к границе с Украиной тяжелое вооружение. Фото

Россия в период с конца июня до середины июля стащила к границе с Украиной БТРы и пушки.

Как передает "Радио Свобода", соответствующую информацию удалось собрать в результате публикаций пользователей социальных сетей и отдельных ресурсов в России.

Вооружение имеет признаки длительного сохранения на складах. Примечательно, что виды техники являются достаточно старыми, их в армии РФ уже меняют на новые аналоги.

На первом снимке - железнодорожные платформы с бронетранспортерами в Ростовской области.

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"Выгоревшая на солнце краска корпусов может указывать на длительное хранение где-то на военной базе. О том, что техника снята с консервации, свидетельствует и отсутствие бортовых номеров и тактических знаков. Это старая модель, БТР-70, которую в ВС России почти полностью заменили более новые БТР-80", - сказано в сообщении.

Также в городе Новочеркасск (50 км от границы Украины) был замечен эшелон с большими пушками, вероятно гаубицами. Они визуально имели признаки длительного хранения. Аналогичное вооружение, гаубицы Д-30, в начале июля фотографировали на Южном Урале в Челябинске.

radiosvoboda.org

Снимки других пушек на железнодорожных платформах в конце июня опубликовало региональное издание DonDay. Речь идет о противотанковых 100-мм пушках Т-12 "Рапира", которые сейчас в российской армии также заменяют более новыми модификациями. Сообщалось, что эшелон с военной техникой был замечен в городе Зверево - в 17 км от неконтролируемого Украиной участка границы Луганской области.

radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в случае необходимости готов отдать приказ о наступлении на Донбассе.

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