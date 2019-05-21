"Пока мы потеряли Крым": Соколова назвала сроки деоккупации

Украине вряд ли удастся вернуть оккупированный Крым, пока у власти в России находится президент Владимир Путин.

Его режим будет делать все возможное, чтобы помешать Киеву реализовать этот шаг. Такое мнение выразила украинская журналистка Янина Соколова в эфире радио НВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аннексия Крыма "Аргумент"

"Я думаю, что Крым мы потеряли уже до тех пор, пока у власти будет оставаться Путин. Все наши попытки что-то изменить в этом плане будут сведены на нет. Это фактор внутренней политики, согласно которой, поверьте мне, если Путин это изменит, он просто перестанет быть главой этой страны. Его просто оттуда вынесут, ну, или помогут это сделать", – уверена она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в нелегитимной Госдуме РФ заявили о создании в Украине нового батальона "Хайтарма", задачей которого является освобождение аннексированного полуострова Крым. В Украине эту информацию опровергли.

В свою очередь, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский выразил мнение, что Украина должна дождаться кризиса в России для начала наступления на аннексированный Крым и Донбнасс. Потому что в нынешнем состоянии ВСУ не готовы этого сделать.

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