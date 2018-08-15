Похитителей Гончаренко осудили и выпустили на свободу

Суд приговорил почти к 5 годам тюрьмы и отпустил из-под стражи трех организаторов создания "Одесской народной республики", обвинявшихся также в организации похищения народного депутата Алексея Гончаренко (Блок Петра Порошенко).

Об этом сообщил адвокат объявленного в розыск 4-го обвиняемого (Игоря Махиненко) Алексей Глазов, передают "Українські новини".

Адвокат отметил, что его подзащитный находится в розыске, и относительно него производство остановлено, а три других фигуранта дела - Игорь Янковский, Александр Луценко и Виктор Жуковский, вышли из-под стражи после оглашения приговора.

По его словам, первоначально всем подсудимым прокуратура инкриминировала организацию похищения депутата Гончаренко, но на финальном этапе это обвинение было снято. Также было снято обвинение в терроризме.

В итоге трое подсудимых были осуждены за незаконное обращение с огнестрельным оружием и боеприпасами, подготовку к захвату госучреждений и за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти

В соответствии с планом, захват юга Одесской области должен был начаться после 9 мая 2015 года и проходить в три этапа.

Преступники планировали захватить государственную власть и территорию, начиная от города Одессы по город Коблево Николаевской области, которое и должно было стать линией разграничения с государственной границей Украины.

Суд приговорил их к тюремным срокам от 5 лет и 1 месяца до 5 лет и 6 месяцев. При этом срок был пересчитан по "закону Савченко", и таким образом все обвиняемые уже отбыли около 5 лет заключения. То есть, им осталось отбыть наказание от 3 до 8 месяцев.

До вступления приговора в законную силу суд отпустил задержанных под личное обязательство. Решение вступит в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы - после 30 дней со дня вынесения приговора.

Мужчины должны прибывать по каждому требованию в суд, сообщать об изменении своего места жительства и места работы, сдать на хранение в госорганы свои паспорта для выезда за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, об исчезновении Гончаренко стало известно 23 февраля 2017 года.

Позже нардеп назвал свое похищение спецоперацией. Он заявил, что правоохранители заранее предупредили его о том, что группа сепаратистов готовится его похитить.