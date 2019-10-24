"Сказала, что я стал дедушкой": отец похитительницы ребенка в Коцюбинском рассказал о ней

Девушка, которая в среду, 23 октября, похитила трехмесячного ребенка в Коцюбинском под Киевом, оказалась бывшей военной медсестрой Национальной гвардии и волонтером. До Майдана Настя училась на журналиста и подрабатывала няней. Родные и друзья не могут объяснить ее поступка.
Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Подрабатывала няней
26-летняя Анастасия Полищук родом с Житомирской области, с Бердичева. Тут живут ее родители и сестры. Еще до Майдана Настя отправилась в Киев учиться на журналиста.
Анастасия Полищук
Facebook Анастасии Полищук
По словам папы девушки, Александра, Настя из Житомирского вуза перевелась в столицу. И всегда любила детей, подрабатывала няней.
"Она и тут до отъезда в Киев, всегда тянулась к детям, общалась с ними. Подрабатывала няней, в столице, пока училась и снимала жилье тоже работала няней. Иногда даже жила с ребенком, ухаживала за ним", – говорит папа.
Первый супруг служил в "Айдаре"
С началом событий на Майдане Настя участвовала в протесте. Там она познакомилась и со своим первым супругом – Дмитрием Глотовым. Они даже сыграли свадьбу, их показывали по нескольким телеканалам. Настя была в красивом ярком украинском наряде. Волынянин Дмитрий защищал баррикады, а нынешняя санитарка Нацгвардии Настя тогда поила всех чаем.
Настя с первым мужем Дмитрием. Свадьбу сыграли в конце декабря 2014 года
5 канал
Facebook Анастасии Полищук
Возлюбленный Насти служил в "Айдаре", а когда в конце 2014 года приехал на ротацию, то сделал девушке предложение. И кольца у них были необычные, Дмитрий их носил на цепочке на шее во время боев.
"Настя действительно была на Донбассе. Она была в Дебальцево, в Славянске. Я не воевал, я служил в стройбате, но моя дочь по званию такая же, как и я. Только я видел, как на стройке плита падает, а она видела как граната взрывается", – рассказывает ее отец.
Правда, с Дмитрием отношения у Насти не сложились. "А Дмитрий живет своей жизнью", – ответила Настя одному айдаровцу на вопрос, где же супруг?
Теперь у Насти другой мужчина
Facebook Анастасии Полищук
Появился другой мужчина
Несколько месяцев назад у Насти появился другой мужчина, гражданский супруг Александр К. Этого мужчину отец девушки никогда не видел, только слышал о нем. В последние месяцы Настя как-то отдалилась от отца, даже перестала поднимать трубку, когда он ей звонил.
"Она взрослый человек. Иногда приезжала сюда, но у нее часто были встречи с друзьями, сослуживцами по батальону. Мы как-то отдалились. Теплыми у нас отношения были раньше, когда она еще в школе училась. Кто этот мужчина – не знаю, иногда он всплывал в телефонном разговоре. Вроде занимался строительством. Потому что, когда я спрашивал, когда же вы приедете, он говорил, что они еще объект не сдали и не получили деньги, поэтому и не могут навестить", – рассказывает отец девушки.
Правда, по данным полиции, сейчас этот человек отбывает наказание.
Настя с Александром К.
Facebook Анастасии Полищук
Александр К.
Бывший муж Насти, Дмитрий Глотов, ответил нам кратко: "Я Настю давно не видел и не общался. Она хорошая, добрая, отзывчивая. Что с ней произошло я не знаю, сам в шоке от увиденного", - сообщил он OBOZREVATEL.
В семье Насти тоже объяснить ее поступок не могут. Тяжелее всего это переживает мама.
Анастасия Полищук
Facebook Анастасии Полищук
Настя занималась волонтерством в последнее время
Facebook Анастасии Полищук
"За три дня до этого она мне сообщила, что я стал дедушкой. А потом мы узнаем, что она похитила ребенка, и видим по телевизору. Я не могу к ней плохо относиться, потому что она моя дочь. Но и оправдать ее поступок я не могу. Мама переживает сильнее меня, ведь она рожала ее", - говорит отец.
В последнее время, судя по страничке Насти, она занималась волонтерством.
Сейчас полиция открыла производство по факту похищения ребенка, похитительнице должны выбрать меру пресечения.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Похищение младенца в Коцюбинском" на OBOZREVATEL.