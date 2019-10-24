"Сказала, что я стал дедушкой": отец похитительницы ребенка в Коцюбинском рассказал о ней

Девушка, которая в среду, 23 октября, похитила трехмесячного ребенка в Коцюбинском под Киевом, оказалась бывшей военной медсестрой Национальной гвардии и волонтером. До Майдана Настя училась на журналиста и подрабатывала няней. Родные и друзья не могут объяснить ее поступка.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Подрабатывала няней

26-летняя Анастасия Полищук родом с Житомирской области, с Бердичева. Тут живут ее родители и сестры. Еще до Майдана Настя отправилась в Киев учиться на журналиста.

Анастасия Полищук Facebook Анастасии Полищук

По словам папы девушки, Александра, Настя из Житомирского вуза перевелась в столицу. И всегда любила детей, подрабатывала няней.

"Она и тут до отъезда в Киев, всегда тянулась к детям, общалась с ними. Подрабатывала няней, в столице, пока училась и снимала жилье тоже работала няней. Иногда даже жила с ребенком, ухаживала за ним", – говорит папа.

Первый супруг служил в "Айдаре"

С началом событий на Майдане Настя участвовала в протесте. Там она познакомилась и со своим первым супругом – Дмитрием Глотовым. Они даже сыграли свадьбу, их показывали по нескольким телеканалам. Настя была в красивом ярком украинском наряде. Волынянин Дмитрий защищал баррикады, а нынешняя санитарка Нацгвардии Настя тогда поила всех чаем.

Настя с первым мужем Дмитрием. Свадьбу сыграли в конце декабря 2014 года 5 канал

Facebook Анастасии Полищук

Возлюбленный Насти служил в "Айдаре", а когда в конце 2014 года приехал на ротацию, то сделал девушке предложение. И кольца у них были необычные, Дмитрий их носил на цепочке на шее во время боев.

"Настя действительно была на Донбассе. Она была в Дебальцево, в Славянске. Я не воевал, я служил в стройбате, но моя дочь по званию такая же, как и я. Только я видел, как на стройке плита падает, а она видела как граната взрывается", – рассказывает ее отец.

Правда, с Дмитрием отношения у Насти не сложились. "А Дмитрий живет своей жизнью", – ответила Настя одному айдаровцу на вопрос, где же супруг?

Теперь у Насти другой мужчина Facebook Анастасии Полищук

Появился другой мужчина

Несколько месяцев назад у Насти появился другой мужчина, гражданский супруг Александр К. Этого мужчину отец девушки никогда не видел, только слышал о нем. В последние месяцы Настя как-то отдалилась от отца, даже перестала поднимать трубку, когда он ей звонил.

"Она взрослый человек. Иногда приезжала сюда, но у нее часто были встречи с друзьями, сослуживцами по батальону. Мы как-то отдалились. Теплыми у нас отношения были раньше, когда она еще в школе училась. Кто этот мужчина – не знаю, иногда он всплывал в телефонном разговоре. Вроде занимался строительством. Потому что, когда я спрашивал, когда же вы приедете, он говорил, что они еще объект не сдали и не получили деньги, поэтому и не могут навестить", – рассказывает отец девушки.

Правда, по данным полиции, сейчас этот человек отбывает наказание.

Настя с Александром К. Facebook Анастасии Полищук

Александр К.

Бывший муж Насти, Дмитрий Глотов, ответил нам кратко: "Я Настю давно не видел и не общался. Она хорошая, добрая, отзывчивая. Что с ней произошло я не знаю, сам в шоке от увиденного", - сообщил он OBOZREVATEL.

В семье Насти тоже объяснить ее поступок не могут. Тяжелее всего это переживает мама.

Анастасия Полищук Facebook Анастасии Полищук

Настя занималась волонтерством в последнее время Facebook Анастасии Полищук

"За три дня до этого она мне сообщила, что я стал дедушкой. А потом мы узнаем, что она похитила ребенка, и видим по телевизору. Я не могу к ней плохо относиться, потому что она моя дочь. Но и оправдать ее поступок я не могу. Мама переживает сильнее меня, ведь она рожала ее", - говорит отец.

В последнее время, судя по страничке Насти, она занималась волонтерством.

Сейчас полиция открыла производство по факту похищения ребенка, похитительнице должны выбрать меру пресечения.

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