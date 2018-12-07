''Поговорим о конкретных шагах'': Лавров сделал заявление о судьбе пленных моряков

Судьба захваченных Россией в Черном море украинских моряков будет решаться после суда.

Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналистам 7 декабря, добавив, что украинцы находятся под следствием, передает ТАСС.

"Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах. Но это будет сделано после того, как завершится судебный процесс", – сказал он.

По словам Лаврова, украинцев посещает в СИЗО уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, "они чувствуют себя неплохо, их здоровью ничего не угрожает".

Пресс-служба МИД РФ

В свою очередь российский омбудсмен рассказала, что посетила капитана Романа Мокряка и сотрудника СБУ Андрея Драча в московском СИЗО-2 ФСИН РФ.

"Посетила в СИЗО-2 ФСИН России наряду с российскими гражданами и украинских военнослужащих: капитана корабля Романа Мокряка и сотрудника СБУ Андрея Драча. Проверила условия содержания и состояние здоровья", - отметила она.

По словам Москальковой, украинские моряки содержатся в двухместных камерах по одному, "поскольку находятся на десятидневном карантине".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.

27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву. 7 декабря Москалькова посетила пленников в СИЗО "Матросская тишина" и якобы провела с ранеными Андреем Артеменко, Андреем Эйдером и Василием Сорокой два часа.

Ранее Лавров заявил, будто в аннексии Крыма виноват известный украинский политик Дмитрий Ярош. Более того, он сказал, что инициатива Германии о расширении мандата мониторинговой миссии ОБСЕ в Азовском море и Керченском проливе бесперспективна.

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