''Поговорим о конкретных шагах'': Лавров сделал заявление о судьбе пленных моряков

Судьба захваченных Россией в Черном море украинских моряков будет решаться после суда.
Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналистам 7 декабря, добавив, что украинцы находятся под следствием, передает ТАСС.
"Когда закончится следствие, будет суд. Как только суд над ними завершится, тогда можно будет говорить о том, как их судьбу облегчить или договориться о каких-то конкретных шагах. Но это будет сделано после того, как завершится судебный процесс", – сказал он.
По словам Лаврова, украинцев посещает в СИЗО уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, "они чувствуют себя неплохо, их здоровью ничего не угрожает".
Пресс-служба МИД РФ
В свою очередь российский омбудсмен рассказала, что посетила капитана Романа Мокряка и сотрудника СБУ Андрея Драча в московском СИЗО-2 ФСИН РФ.
"Посетила в СИЗО-2 ФСИН России наряду с российскими гражданами и украинских военнослужащих: капитана корабля Романа Мокряка и сотрудника СБУ Андрея Драча. Проверила условия содержания и состояние здоровья", - отметила она.
По словам Москальковой, украинские моряки содержатся в двухместных камерах по одному, "поскольку находятся на десятидневном карантине".
Посетила в СИЗО-2 ФСИН России наряду с российскими гражданами и украинских военнослужащих: капитана корабля Р.Н. Мокряка и сотрудника СБУ А.Л. Драча. Также как и у российских заключенных, проверила у них условия содержания и состояние здоровья. Подробно обсудили вопросы получения ими юридической помощи: заключенные обеспечены адвокатами, которых они выбрали сами. Также одного из украинских заключенных сегодня посетил консул Украины. Украинцы содержатся в двухместных камерах по одному (на карантине до 10 дней). Камеры чистые, светлые, после ремонта. У них есть все необходимое: телевизор, холодильник, наполненный продуктами питания, чайник, много книг, информация о возможности подать жалобы и обращения, санузел и умывальник с горячей и холодной водой. Заключенные имеют возможность писать своим родным и близким и получить от них письма и передачи. #упч #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #правачеловека #Москалькова
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен к оккупантам, трое моряков получили ранения.
27 и 28 ноября оккупационные власти Крыма избрали украинцам меру пресечения, после чего их вывезли в Москву. 7 декабря Москалькова посетила пленников в СИЗО "Матросская тишина" и якобы провела с ранеными Андреем Артеменко, Андреем Эйдером и Василием Сорокой два часа.
Ранее Лавров заявил, будто в аннексии Крыма виноват известный украинский политик Дмитрий Ярош. Более того, он сказал, что инициатива Германии о расширении мандата мониторинговой миссии ОБСЕ в Азовском море и Керченском проливе бесперспективна.
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