Погибла вся семья: под Одессой произошла жуткая трагедия. Видео

Под Одессой произошла жуткая трагедия, в которой погибла вся семья.

В полиции сообщили, что в городе Беляевка погибла семья из трех человек, передает пресс-служба региональной Нацполиции.

Установлено, что в своей квартире были обнаружены тела хозяина, его жены и 10-летней дочери. Предварительно сообщается, что 37-летний мужчина задушил своих 43-летнюю жену и дочь, после чего покончил с собой.

На месте происшествия работали полицейские, сотрудники следственного управления, эксперты и кинологи.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

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