Погибла на глазах у родителей: на Харьковщине произошло смертельное ДТП. Фото

В воскресенье, 18 августа, в Харьковской области, на автодороге "Харьков-Красноград-Перещепино", случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель не справился с управлением, и авто опрокинулось: 14-летняя девочка погибла.

Как сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, авария произошла около 14:30.

Правоохранители установили, что 48-летний водитель автомобиля "Chevrolet" не справился с управлением и допустил его опрокидывание.

Смертельное ДТП на Харьковщине Полиция Харьковской области

В результате ДТП 14-летняя дочь водителя погибла на месте. Мужчину с женой доставили в медицинское учреждение.

Информация о ДТП зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Красноградского отдела полиции. Будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 19 августа в ДТП погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок. Трагедия произошла на трассе "Киев —Сумы" возле с. Гоголев. Также в ночь на 20 августа в Киеве, возле станции метро "Академгородок", водитель Mercedes насмерть сбил девушку-пешехода и скрылся с места ДТП.

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