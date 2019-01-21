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Сгорел 2-летний ребенок: появились детали жуткой трагедии на Тернопольщине. Фото

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В пожаре, который произошел 19 января в селе Раславка, Кременецкого района Тернопольской области, погиб двухлетний ребенок. Он отравился угарным газом.

Об этом ObozTV сообщил пресс-офицер Управления по вопросам связей со СМИ ГСЧС в Тернопольской области Андрей Брик. Он уточнил, что основная версия причины пожара, которую сейчас рассматривает ГСЧС – это "нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования".

"Пожар возник в комнате жилого дома. Возгорание ликвидировано спасателями 23-го государственного спасательного поста города Почаев. Огнеборцы не допустили дальнейшее распространение огня на смежные помещения. Огнем уничтожен матрац на площади в три квадратных метра, повреждена облицовка стен, мебель и вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров", – рассказал Брик.

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По его словам, скорее всего ребенок был оставлен какое-то время без присмотра, один в комнате. Его кроватка была поставлена слишком близко к работавшей печи. В результате началось тление матраца, что и привело к пожару.

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Спасатель также добавил, что больше пострадавших в этой трагедии не было.

Напомним – это не первый случай, когда в Украине в пожарах гибнут дети. Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о подобных трагедиях:

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