Сгорел 2-летний ребенок: появились детали жуткой трагедии на Тернопольщине. Фото

В пожаре, который произошел 19 января в селе Раславка, Кременецкого района Тернопольской области, погиб двухлетний ребенок. Он отравился угарным газом.

Об этом ObozTV сообщил пресс-офицер Управления по вопросам связей со СМИ ГСЧС в Тернопольской области Андрей Брик. Он уточнил, что основная версия причины пожара, которую сейчас рассматривает ГСЧС – это "нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования".

"Пожар возник в комнате жилого дома. Возгорание ликвидировано спасателями 23-го государственного спасательного поста города Почаев. Огнеборцы не допустили дальнейшее распространение огня на смежные помещения. Огнем уничтожен матрац на площади в три квадратных метра, повреждена облицовка стен, мебель и вещи домашнего обихода на площади 20 квадратных метров", – рассказал Брик.

По его словам, скорее всего ребенок был оставлен какое-то время без присмотра, один в комнате. Его кроватка была поставлена слишком близко к работавшей печи. В результате началось тление матраца, что и привело к пожару.

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Facebook Кременецкого РО ГСЧС

Спасатель также добавил, что больше пострадавших в этой трагедии не было.

Напомним – это не первый случай, когда в Украине в пожарах гибнут дети. Ранее OBOZREVATEL уже сообщал о подобных трагедиях:

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