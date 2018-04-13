"Подстрекали гопоту": писательница увидела на Закарпатье второй Донбасс

Ситуация, которая сложилась на Донбассе, может повториться и на Закарпатье.

Об этом предупредила известная украинская писательница Ирэн Роздобудько в интервью "Укринформу".

"Туда (на Донбасс - Ред.) приехали засланные казачки, поселились в отелях и подстрекали, извините за слово, гопоту, которая потом за ними пошла. Тем казачкам поверили, но не все. В Донецке и сейчас остались люди, которых мне очень жаль, и, побывав на Донбассе, я поняла, что там этот "русский мир" никому не нужен", - сказала она.

По ее словам, если в села, расположенные на границе с Венгрией приедут 20-30 таких засланных казачков и подстрекнут людей, то на Западной Украине может начаться то же самое.

"Но если уже на Донбассе такое случилось, то сейчас властям надо бросить все внимание на села в западной Украине, которые на границе с Венгрией. Там может так же некое меньшинство пойти за обещаниями независимости, собственных денег, собственного языка и будет то же самое", - сказала Роздобудько.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ирэн Роздобудько рассказала, как год молчала из-за того, что твердо решила полностью перейти на украинский язык.