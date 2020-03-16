Подозреваемого в убийстве Гандзюк выдали Украине

В Украину 16 марта экстрадировали Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на активистку из Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщается на сайте СБУ. В ведомстве отметили, что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке Левин был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

Левин и Гандзюк

Также отмечается, что по прибытии в Украину Москаленко (Левин) будет доставлен к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос – принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Мы должны на примере этого дела показать – каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание", – отметил глава СБУ Иван Баканов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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