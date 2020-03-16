Подозреваемого в убийстве Гандзюк выдали Украине

В Украину 16 марта экстрадировали Алексея Левина, которого подозревают в организации нападения на активистку из Херсона Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщается на сайте СБУ. В ведомстве отметили, что самолет с подозреваемым на борту прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке Левин был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.
Левин и Гандзюк
Также отмечается, что по прибытии в Украину Москаленко (Левин) будет доставлен к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.
"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос – принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Мы должны на примере этого дела показать – каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание", – отметил глава СБУ Иван Баканов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Левина задержали в Болгарии 24 января. Информацию подтвердили в Офисе генпрокурора и в СБУ. Перед этим он изменил внешность.
Суд в Болгарии разрешил экстрадицию Левина 22 февраля и распорядился передать его Украине.
4 декабря 2018 года правоохранители заочно сообщили Левину о подозрении в причастности к убийству.
В результате он выехал из Украины в Доминиканскую Республику. 20 мая 2019 года он был заочно арестован.
Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Нападение произошло у дома, где жила активистка, когда она шла на работу.
Екатерина несколько месяцев проходила реабилитацию, однако 4 ноября умерла в больнице из-за обрыва тромба.
Сначала уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на законченное умышленное убийство.
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