Подозреваемые в изнасиловании в Кагарлыке не проходили полицейскую комиссию, – нардеп

Подозреваемые в изнасиловании в Кагарлыке не проходили полицейский комиссию.

Двое бывших полицейских, подозреваемых в изнасиловании 25-летней девушки в Кагарлыке, не проходили через полицейскую комиссию. Один из них даже не прошел психофизиологическое обследование.

Об этом он сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук в Facebook. По его словам, во время проверки следствие выявило менее 12 обращений граждан о противоправных действиях или бездействии полицейских этого отделения, восемь сообщений о применении силы на линию "102", а также одно досудебное расследование, которое проводит Департамент внутренней безопасности.

Осадчук подчеркнул, что изнасилования можно было бы избежать, если бы руководство отреагировало на предыдущие жалобы граждан.

Депутат констатировал также, что из-за противоправных действий копов начальника Главного управления Нацполиции Киевской области уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему объявлен строгий выговор.

"Хотя это и не увольнение, которого я требовал, а только строгий выговор, все же уход от оправдательный риторики к нему – это успех. Конечно, руководитель может не знать о преступлении, совершенном подчиненными. Но он должен нести ответственность за то, что во его руководством работал целый участок, в котором никто не помешал коллегам, которые пытали людей", - написал нардеп.

Кроме того, начальникам межрегиональных и областных управлений полиции, а также управлением в Киеве и Севастополе поручено обеспечить надлежащую работу видеокамер в отделениях и архивирования записей из них. Камеры должны работать в фойе и помещениях для допросов.

Вместе с тем, руководители территориальных подразделений полиции должны назначить ответственных сотрудников, которые будут следить за тем, чтобы полицейские не удерживали задержанных граждан силой, и чтобы в ночное время в отделениях не было сотрудников, не привлечены к охране общественного порядка.

"Они должны будут ежесуточно просматривать заявления о правонарушениях и выявлять те, где речь идет о противоправных действиях полицейских", – отметил Осадчук.

Подозреваемые в изнасиловании в Кагарлыке не проходили полицейскую комиссию, – нардеп Facebook Андрея Осадчука

Подозреваемые в изнасиловании в Кагарлыке не проходили полицейскую комиссию, – нардеп Facebook Андрея Осадчука

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