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Подозреваемому в ДТП с сестрой Ноздровской сообщили о новом подозрении

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Дмитрию Россошанскому, который проходил по делу о смертельном ДТП под Киевом, сообщили о новом подозрении.

"Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении Россошанскому, который умышленно не выполняя судебное решение самовольно забрал со штрафной площадки машину, на которой совершил смертельное ДТП", – сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 382 "умышленное невыполнение постановления суда, вступившего в законную силу" УК Украины.

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"Так, во время досудебного расследования установлено, что постановлением следственного судьи Шевченковского районного суда г. Киева наложен арест на автомобиль Россошанского, на котором он совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла с Сватлана Сапатинськая", – сказано в сообщении.

Дмитрий Россошанский

OBOZREVATEL

Согласно постановлению, машиной запрещено пользоваться, а также было определено место ее хранения на территории закрытого площадки временного содержания транспортных средств Вышгородского РО в Киевской области.

"Несмотря на это, Россошанский, игнорируя указанное решение суда, самовольно, без какого-либо разрешения, в январе 2016 года забрал арестованный автомобиль. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП с Дмитрием Россошанским произошло 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района. В аварии погибла 26-летняя Светлана Сапатинская.

Дело слушалось два года. В итоге суд приговорил Дмитрия Россошанского к 7 годам лишения свободы. Однако его адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции.

За расследованием дела следила сестра Сапатинской Ирина Ноздровская, которую нашли мертвой 1 января 2018 года. В ее убийстве подозревали отца Дмитрия Россошанского Юрия.

6 февраля 2018 года Обуховский районный суд Киевской области отказался освободить его из-под стражи.

Место
Украина
Объекты
прокуратура КиеварасследованиеДТП
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