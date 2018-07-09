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"Подонки в форме": в Харькове копы, издевающиеся над мужчиной, попали на видео

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В Харькове полицейские издевались над мужчиной, били его ногами по туловищу и кулаками в голову.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter Брати Яковлеви.

"Харьковское полицейское управление! Копы издеваются над людьми! Райотдел возле железнодорожной станции! Это вообще норма стала для полиции?!" - подписан ролик.

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В комментариях украинцы возмущены ситуацией.

"Насколько нужно быть ничтожеством, чтобы издеваться над слабым!? Вот оно истинное лицо новой полиции - банда под защитой закона", "Какая верхушка – такая и полиция, вертухаи никуда не делись", "Авакова уволить", - пишут люди.

Отметим, что неизвестно когда именно было сделано данное видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция угодила в скандал на месте ДТП.

Персона
Арсен Аваков
Место
УкраинаХарьков
Объекты
полицияНациональная полиция Украины
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