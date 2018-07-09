"Подонки в форме": в Харькове копы, издевающиеся над мужчиной, попали на видео

В Харькове полицейские издевались над мужчиной, били его ногами по туловищу и кулаками в голову.
Соответствующее видео было опубликовано в Twitter Брати Яковлеви.
"Харьковское полицейское управление! Копы издеваются над людьми! Райотдел возле железнодорожной станции! Это вообще норма стала для полиции?!" - подписан ролик.
В комментариях украинцы возмущены ситуацией.
"Насколько нужно быть ничтожеством, чтобы издеваться над слабым!? Вот оно истинное лицо новой полиции - банда под защитой закона", "Какая верхушка – такая и полиция, вертухаи никуда не делись", "Авакова уволить", - пишут люди.
Отметим, что неизвестно когда именно было сделано данное видео.
Харківський відділок поліції!— БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 8 июля 2018 г.
Поліцейські знущаються над людьми!
РВ біля залізничного вокзалу!
Це взагалі норма стала для поліції?!
👉 https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/YAAg8lmleO
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