"Подонки в форме": в Харькове копы, издевающиеся над мужчиной, попали на видео

В Харькове полицейские издевались над мужчиной, били его ногами по туловищу и кулаками в голову.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter Брати Яковлеви.

"Харьковское полицейское управление! Копы издеваются над людьми! Райотдел возле железнодорожной станции! Это вообще норма стала для полиции?!" - подписан ролик.

В комментариях украинцы возмущены ситуацией.

"Насколько нужно быть ничтожеством, чтобы издеваться над слабым!? Вот оно истинное лицо новой полиции - банда под защитой закона", "Какая верхушка – такая и полиция, вертухаи никуда не делись", "Авакова уволить", - пишут люди.

Отметим, что неизвестно когда именно было сделано данное видео.

Харківський відділок поліції!

Поліцейські знущаються над людьми!

РВ біля залізничного вокзалу!

Це взагалі норма стала для поліції?!

👉 https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/YAAg8lmleO — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 8 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве полиция угодила в скандал на месте ДТП.