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12 ноября • обновлено в 18:53
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Подбросил на порог: в Черкасской области мужчина задушил знакомую

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На Черкасщине, прямо на пороге собственного дома нашли тело убитой молодой женщины. Накрытый одеялом труп обнаружил ее сожитель

Инцидент произошел в одном из сел Чернобаевского района области, сообщает пресс служба ГУНП в Черкасской области на своем официальном сайте.

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Прибывшие на вызов полицейские, установили, что женщина задушена. Кроме того, вышли на предполагаемого убийцу. На момент убийства он был пьян. Со своей жертвой мужчина был знаком, вместе с друзьями они возвращались машиной с праздника. Прямо в автомобиле он и задушил девушку. Когда подъехали к ее дому, сказал присутствующим, что она спит. Отнес тело к порогу ее дома, оставил там, прикрыл одеялом и сбежал.

Мужчина задушил свою знакомую в Черкасской

Мужчина задушил свою знакомую в Черкасской

vlasno.info

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Ныне продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в Черкасской области мужчина забил железным прутом своего друга. Тело погибшего спрятал в выгребной яме в своем дворе.

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Украина Черкассы
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