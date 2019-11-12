Подбросил на порог: в Черкасской области мужчина задушил знакомую

На Черкасщине, прямо на пороге собственного дома нашли тело убитой молодой женщины. Накрытый одеялом труп обнаружил ее сожитель

Инцидент произошел в одном из сел Чернобаевского района области, сообщает пресс служба ГУНП в Черкасской области на своем официальном сайте.

Прибывшие на вызов полицейские, установили, что женщина задушена. Кроме того, вышли на предполагаемого убийцу. На момент убийства он был пьян. Со своей жертвой мужчина был знаком, вместе с друзьями они возвращались машиной с праздника. Прямо в автомобиле он и задушил девушку. Когда подъехали к ее дому, сказал присутствующим, что она спит. Отнес тело к порогу ее дома, оставил там, прикрыл одеялом и сбежал.

Мужчина задушил свою знакомую в Черкасской vlasno.info

Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Ныне продолжается досудебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в Черкасской области мужчина забил железным прутом своего друга. Тело погибшего спрятал в выгребной яме в своем дворе.

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