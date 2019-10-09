Разведение войск на Донбассе: между ветеранами АТО и полицией случились стычки со стрельбой

Вблизи поселка Золотое на Луганщине, где должны развести войска, якобы задержали несколько сотен ветеранов АТО, которые ехали туда. Кроме того, на подъезде к населенному пункту начались стычки между участниками боевых действий и полицией.

О напряженной обстановке на своей странице в Facebook написал активист, бывший боец полка Национальной гвардии "Азов" Константин Немичев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сейчас более 200 ветеранов АТО, которые ехали к своим побратимам в село Золотое, задержали на блокпосту. Власть борется как может", – возмутился он.

Ветераны под Золотым Facebook Константина Немичева

Ветераны под Золотым Facebook Константина Немичева

Кроме того, на блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией, добровольцами и ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения сил.

Как сообщает hromadske, участники акции "Последний блокпост", которые едут колонной в Золотое, остановились в Кременной, дальше их не пускали.

Добровольцы требовали пропустить их, в результате чего возникла потасовка, во время которой полицейский предупредительно выстрелил в воздух. Один из правоохранителей пострадал в стычке, его забрали медики.

Стычки под Золотым "0629"

Стычки под Золотым "0629"

Стычки под Золотым "0629"

По информации "0629", все началось с того, что несколько активистов предприняли попытку заблокировать блокпост для того, чтобы проехала колонна. Полицейские начали стрелять в воздух. В ответ активисты на одной из машин наехали на ногу полицейскому. Есть подозрение, что у него сломана нога. Пострадавшего полицейского из батальона "Миротворец" увезла скорая помощь.

Журналисты пишут, что активистам стало известно, что через блокпост в сторону Золотого должна проехать бронированная колонна Нацгвардии. Чтобы освободить дорогу бронетехнике, они попытались отодвинуть свою машину, которой и наехали на ногу полицейскому.

Стычки под Золотым "0629"

Стычки под Золотым "0629"

Стычки под Золотым "0629"

В свою очередь правоохранители препятствовали этому, поясняя, что еще не оформлен факт ДТП. Один из полицейских устроил стрельбу. Между полицией и активистами возникла потасовка, в сторону правоохранителей полетели камни. Тем не менее дорогу удалось разблокировать, и активисты начали движение через блокпост. Полицейские прострелили колеса на одной из машин активистов.

Также детали столкновений под Золотым раскрыли на Telegram-канале "Последний блокпост". Там отметили, что полиция не пускала в населенный пункт не только ветеранов, но и волонтеров и журналистов.

Согласно опубликованной на канале информации, "правоохранители по указанию нового губернатора Луганщины, сепаратиста и регионала Комарницкого, останавливают транспорт с ветеранами, волонтерами и журналистами, которые направляются в Золотое, и держат уже третий час".

Проверка волонтеров полицией Telegram-канал "Последний блокпост"

Также была обнародована фотография одного из блокпостов, где правоохранители обыскивали девушек-волонтеров, которые везут помощь в Золотое добровольцам и местным жителям. В знак протеста против незаконных задержаний со стороны полиции активисты заблокировали движение в районе блокпоста.

Также на место происшествия прибыл первый командир "Азова" Андрей Билецкий. После его общения с полицейскими правоохранители начали пропускать гражданский транспорт, включая участников акции, и колонна добровольцев двинулась в направлении Золотого.

Тем временем на странице МВД в Facebook заверили, что сейчас ситуация находится под контролем. По данным правоохранителей, два человека задержаны. Один из них –водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовцу, а второй находился в розыске.

"Также после осмотра авто сотрудниками полиции было изъято шесть единиц охотничьего огнестрельного оружия. После проверки оно будет возвращено владельцам", – говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября группа ветеранов полка "Азов" приняла решение остаться в поселке Золотом даже после отвода войск. Однако министр обороны Андрей Загороднюк и заместитель начальника Национальной полиции Украины Вадим Троян заверили, что азовцы, прибившие в Золотое, не несут там никакой функции.

На блокпосту у місті Кремінна сталися сутички між поліцією та добровольцями і ветеранами, які хочуть проїхати в Золоте, аби не допустити розведення сил.



відео: телеграм-канал "Ні капітуляції" pic.twitter.com/bTu3cclJIk — hromadske (@HromadskeUA) October 9, 2019

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