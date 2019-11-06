Под Тернополем людям на головы сыпется "красный снег": показательное видео

Жители города Кременец в Тернопольской области страдают из-за постоянного красного снегопада, который им "обеспечивает" местный элеватор.

Так, отмечается, что он постоянно гудит, а также к этому звуку добавляются вибрации в домах от фур с зерном. Городская дорога разбита вдребезги, передает ТСН. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Люди требуют наладить работу элеватора так, чтобы с него ничего не сыпалось им на головы.

"Красный снег" от элеватора в Кременце Скриншот с видео

Владельцы же утверждают, что ничего сделать с этим невозможно. "К сожалению, технологический процесс сушки кукурузы происходит именно так. И это на всех, сто процентов, элеваторах на территории Украины", – говорит предприниматель Вячеслав Гроза.

По его словам, предприятие платит по меньшей мере одиннадцать миллионов гривен в год налога в местные бюджеты. Однако, руководитель аппарата Кременецкой райгосадминистрации Светлана Федищина уверяет, что в районный бюджет никаких поступлений от элеватора не было. В горсовете дали аналогичный ответ. В Белокриницком сельсовете посчитали, что все поступления от элеватора за год составляют менее 200 тысяч гривен.

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