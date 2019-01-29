Под Одессой произошло страшное ДТП: погибли полицейские, много раненных. Фото и видео

Во вторник, 29 января, на трассе Одесса-Овидиополь произошло масштабное ДТП с участием маршрутного такси, грузового и легкового автомобилей. В результате погибли двое сотрудников полиции, еще четверо людей травмированы.

Об этом информирует пресс-служба правоохранителей Одесской области. Уточняется, что авария случилась примерно в 19:00 у Гребного канала (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси — молодой человек и девушка. Они оба — работники полиции.

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Как отмечают в пресс-службе, в связи с чрезвычайным происшествием движение транспорта на указанном участке дороги осложнено в обоих направлениях.

"Просим водителей временно ограничить движение в этом направлении и, по возможности, выбрать другой путь", — сказано в сообщении.

На месте инцидента работали усиленные наряды полиции, следственно-оперативная группа по ДТП и спасатели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Портал города Черноморск 04868.com.ua, ссылаясь на данные очевидцев, сообщает, что погибшие являются сотрудниками Овидиопольской полиции. "Девушка совсем молодая, только несколько дней как пришла туда работать", — рассказал свидетель аварии.

По словам очевидцев, на трассе образовалась пробка из 150-200 автомобилей.

По предварительной информации, водитель маршрутки попытался обогнать автомобиль Mazda, не убедившись в безопасности маневра. На встречной полосе маршрутчик столкнулся с грузовиком и задел легковое авто. При этом обгон в данном месте запрещен правилами дорожного движения.

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Как писал OBOZREVATEL, 29 января на трассе Одесса-Киев произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков и рейсового автобуса.

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