На пешеходном переходе: под Одессой девушка на джипе сбила двоих детей

В Белгороде-Днестровском под Одессой водитель внедорожника наехала на двоих малолетних детей, трех и четырех лет.

Происшествие случилось на одном из пешеходных переходов города вечером 17 ноября, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

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"28-летняя водитель внедорожника совершила наезд на девочку 4 лет и мальчика 3 лет, когда те вместе с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу. С телесными повреждениями разной степени тяжести малыши были госпитализированы в больницу", – рассказали в полиции.

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В настоящее время их жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве элитный внедорожник сбил мать троих детей. Женщина погибла, а водитель сбежал.

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