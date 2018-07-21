"Под носом у противника": ВСУ укрепились на Донбассе 

Украинские военные на передовом направлении в зоне конфликта на Донбассе укрепили свои позиции.

"На одном из передовых направлений в зоне ООС, наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км", - написал в своем Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, украинские бойцы копали траншею вручную прямо "под носом у противника".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля террористы 29 раз обстреливали позиции украинских силовиков, в результате чего трое бойцов получили ранения.