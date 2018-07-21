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"Под носом у противника": ВСУ укрепились на Донбассе 

2.4тЧитать новость на украинском

Украинские военные на передовом направлении в зоне конфликта на Донбассе укрепили свои позиции.

"На одном из передовых направлений в зоне ООС, наша пехота взяла в руки лопаты и прокопала траншею длинной 1,5 км", - написал в своем Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, украинские бойцы копали траншею вручную прямо "под носом у противника".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля террористы 29 раз обстреливали позиции украинских силовиков, в результате чего трое бойцов получили ранения.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
ООС
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
масягин тот еще переможник, а шумеры кушают, и приговаривают "це павыдло"!
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