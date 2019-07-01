Под Николаевом произошла смертельная авария: первые подробности

В понедельник, 1 июля, рядом с селом Тузлы Березанского района Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

По предварительным данным, около 03:00 водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением, допустил столкновение с железобетонной опорой и съехал в кювет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В результате аварии 41-летние водитель и пассажир погибли на месте.

Под Николаевом произошло смертельное ДТП Полиция Николаевской области

ДТП квалифицировали по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель людей".

Обстоятельства происшествия устанавливаются, а также продолжаются первоочередные следственные действия.

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