''Под контролем'': в штабе ООС сообщили отличные новости с Донбасса

В течение суток 27 октября на Донбассе в ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня. Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

"Опорные пункты украинских войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, враг во второй раз, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Подразделения обороняющихся достойно отвечали", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что оккупанты "не оставляют в покое воинов Объединенных сил неподалеку Песков и Опытного". Здесь противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали колонну российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь".