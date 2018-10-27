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''Под контролем'': в штабе ООС сообщили отличные новости с Донбасса

17тЧитать материал на украинском

В течение суток 27 октября на Донбассе в ходе боевых действий ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, российско-оккупационные войска 4 раза нарушали режим прекращения огня. Зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

"Опорные пункты украинских войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, враг во второй раз, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Подразделения обороняющихся достойно отвечали", - говорится в сообщении.

''Под контролем'': в штабе ООС сообщили отличные новости с Донбасса

mediarnbo.org

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Также отмечается, что оккупанты "не оставляют в покое воинов Объединенных сил неподалеку Песков и Опытного". Здесь противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали колонну российских грузовиков с надписями "Гуманитарная помощь".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Объекты
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Судя по всему, завтра поступят новости, противоположные "отличным".
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Петров Игорь
Петров Игорь
...оно и понятно-плешивый хочет встречи с дядюшкой Трампом,сказал притормозить.
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чорний Жупан
чорний Жупан
На Донбассе дохнут патриоты, за то чтобы цены росли, чтобы хунта наживалась, СУХС вам долбаебам!!!
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Петров Игорь
Петров Игорь
чорний Жупан, ...только опарыши в Донецке впопучленцами рыгают.
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