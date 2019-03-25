Под Киевом секретарем избирательной комиссии назначили мертвого человека

В Вышгороде Киевской области секретарем избирательной комиссии назначили человека, который умер в 2017 году.

Инцидент произошел в 96 избирательном округе на участке №320348. Об этом сообщается на сайте гражданской сети "ОПОРА".

"Секретарем УИК №320348 был назначен Прокопенко Сергей Владимирович от кандидата в президенты Николая Габера. Однако после проверки выяснилось, что включенный в состав УИК №320348 Сергей Прокопенко умер 1,5 года назад", – заявили в "ОПОРЕ".

Гражданская сеть "ОПОРА"

Родственники мужчины предоставили в подтверждение свидетельство о смерти.

Примечательно, что ранее умерший имел опыт работы на выборах, а с кандидатом в президенты Николаем Габером был знаком еще с 1996 года.

Гражданская сеть "ОПОРА"

"В свете полученной информации полиция должна тщательно проверить вероятность подделки документов, поскольку другие логические объяснения того, как человек, который погиб два года назад, могла лично подписать заявление на согласие быть членом УИК, просто отсутствуют. Кроме того, необходима тщательная проверка всех представлений на членов УИК, которые получила ОИК 96-го ИО. Ведь подделка избирательной документации является уголовным правонарушением, за которое предусмотрена ответственность ч. 158 Уголовного кодекса Украины", — отметил координатор наблюдения гражданской сети "Опора" в Киевской области Алексей Репик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальная полиция Украины установила четыре наиболее распространенные схемы подкупа избирателей на грядущих выборах президента.

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