Под Киевом пьяный на "Мерседесе" протаранил автобус с пассажирами. Фото с места ДТП

В пятницу, 20 июля, утром в Боярке Киевской области автомобиль "Мерседес" протаранил маршрутное такси, в котором находилось 12 пассажиров.

Серьезных травм люди, к счастью, не получили, а водитель легковушки был доставлен в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киевской области.

В момент ДТП водитель "Мерседаса" был в машине один. От освидетельствования на алкоголь и наркотики он отказался и после оказания медицинской помощи ушел из больницы.

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Полицейские, который прибыли на место аварии, составили два протокола: по факту ДТП и по факту управления автомобилем в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля в Николаевской, Житомирской и Хмельницкой областях произошли три масштабных ДТП, в которых погибли в общей сложности 18 человек.