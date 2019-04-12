"Предлагали купить за 50 грн": под Харьковом школьники зверски изнасиловали 6-летнего мальчика

В поселке Песочин на Харьковщине двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет пороки развития.
Его заманили в полуразрушенное здание бывшей аптеки, а издевательства снимали на видео, говорится в сюжете "Факты ICTV".
Затем подростки предлагали другим ученикам в школе купить этот ролик за 50 грн.
Родители 6-летнего Вовы о трагедии узнали только на третий день. Мать мальчика написала заявление в полицию, однако отказалась от судмедэкспертизы.
Правоохранители открыли уголовное производство, исследовали место преступления, опросили подростков и отпустили домой.
Место преступления
скриншот видео
Место преступления
скриншот видео
Место преступления
скриншот видео
По информации полицейских, пока нет никаких прямых доказательств изнасилования, а видео тоже найти не могут.
В свою очередь, жители Песочина боятся пускать своих детей в школу, в которой учатся насильники и требуют честного расследования.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге мужчина, который был несколько раз судим за развращение малолетних, напал в подъезде на 8-летнюю девочку.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!