"Предлагали купить за 50 грн": под Харьковом школьники зверски изнасиловали 6-летнего мальчика

В поселке Песочин на Харьковщине двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика из многодетной семьи, который имеет пороки развития.

Его заманили в полуразрушенное здание бывшей аптеки, а издевательства снимали на видео, говорится в сюжете "Факты ICTV".

Затем подростки предлагали другим ученикам в школе купить этот ролик за 50 грн.

Родители 6-летнего Вовы о трагедии узнали только на третий день. Мать мальчика написала заявление в полицию, однако отказалась от судмедэкспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство, исследовали место преступления, опросили подростков и отпустили домой.

Место преступления скриншот видео

Место преступления скриншот видео

Место преступления скриншот видео

По информации полицейских, пока нет никаких прямых доказательств изнасилования, а видео тоже найти не могут.

В свою очередь, жители Песочина боятся пускать своих детей в школу, в которой учатся насильники и требуют честного расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге мужчина, который был несколько раз судим за развращение малолетних, напал в подъезде на 8-летнюю девочку.

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