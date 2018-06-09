Под Харьковом произошло ДТП с авто полиции: есть жертвы

В субботу, 9 июня, в городе Изюм Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля полиции, в результате чего погиб один человек и двое получили травмы.

Авария произошла около 18:40 в пер. Заликарняному, сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

ГУ Национальной полиции в Харьковской области

Согласно предварительной информации, 25-летний водитель BMW выехал на встречную полосу где столкнулся со служебным автомобилем Изюмского отделения полиции под управлением 32-летнего работника группы реагирования патрульной полиции. В результате водитель легковушки скончался от полученных травм. 24 и 25-летние пассажиры госпитализированы в тяжелом состоянии.

Руководство полиции Харьковской области прибыло на место ДТП и посетило пострадавших в больнице

Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июня в Запорожье произошло ДТП, в котором погибла семейная пара. Трое их детей были госпитализированы.