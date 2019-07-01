Под Днепром прогремел сильный взрыв: ранены 6 детей

В селе Пашена Балка Днепровской области шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке.

Как передает "УП" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, ЧП произошло около 20:00, когда дети играли с неизвестным предметом. Пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.

"В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Окончательное количество пострадавших можно будет назвать после сверки с медучреждениями города Днепра", - сообщили в полиции.

На месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники.

Взрыв на детской площадке Нацполиция

Взрыв на детской площадке Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Днепре пьяный водитель заехал на детскую площадку. В итоге авто перевернулось на бок. Его ждет штраф в размере 10 тысяч грн и лишение водительских прав.

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