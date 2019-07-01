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Под Днепром прогремел сильный взрыв: ранены 6 детей

16.5тЧитать материал на украинском

В селе Пашена Балка Днепровской области шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке.

Как передает "УП" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало, ЧП произошло около 20:00, когда дети играли с неизвестным предметом. Пострадавших госпитализировали в больницы Днепра.

"В результате взрыва ранения получили шесть несовершеннолетних. Младшему ребенку 4 года. Самому старшему – 16. Окончательное количество пострадавших можно будет назвать после сверки с медучреждениями города Днепра", - сообщили в полиции.

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На месте взрыва работает следственно-оперативная группа Днепровского районного отделения полиции и взрывотехники.

Взрыв на детской площадке

Взрыв на детской площадке

Нацполиция

Взрыв на детской площадке

Взрыв на детской площадке

Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Днепре пьяный водитель заехал на детскую площадку. В итоге авто перевернулось на бок. Его ждет штраф в размере 10 тысяч грн и лишение водительских прав.

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Место
УкраинаДнепр
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
"под Днепром..." В окрестностях Екатеринослава правильно говорить. А ребятишек жалко.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скорее всего очередной майданутый онижедеть потерял свою "игрушку", а пострадали простые дети
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