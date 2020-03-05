Под Черновцами во время пожара в частном доме погибла женщина с тремя маленькими детьми.
Трагедия произошла 5 марта в селе Ленковцы Кельменецкого района, сообщила пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области. Из-за того, что пожар случился поздно ночью, соседи заметили огонь только когда пламя охватило полностью весь дом и перекрытия обрушились.
"После ликвидации пожара спасатели вошли в дом, где обнаружили тела трех детей в возрасте от двух до шести лет и их 26-летнюю мать", – сообщили в ведомстве.
Пожар под Черновцами
Причина пожара на данный момент устанавливается.
Пожар под Черновцами
Google. Maps
Пожар под Черновцами
Пожар под Черновцами
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