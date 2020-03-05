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5 марта • обновлено в 19:16
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Под Черновцами в доме сгорела мать с тремя детьми

2.2т
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Под Черновцами во время пожара в частном доме погибла женщина с тремя маленькими детьми.

Трагедия произошла 5 марта в селе Ленковцы Кельменецкого района, сообщила пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области. Из-за того, что пожар случился поздно ночью, соседи заметили огонь только когда пламя охватило полностью весь дом и перекрытия обрушились.

"После ликвидации пожара спасатели вошли в дом, где обнаружили тела трех детей в возрасте от двух до шести лет и их 26-летнюю мать", – сообщили в ведомстве.

Пожар под Черновцами

Пожар под Черновцами

Причина пожара на данный момент устанавливается.

Пожар под Черновцами

Пожар под Черновцами

Google. Maps

Пожар под Черновцами

Пожар под Черновцами

Пожар под Черновцами

Пожар под Черновцами

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чабанах Киевской области загорелся трехэтажный отель. По словам пожарных, существовала большая угроза попадания огня на расположенную вблизи АЗС.

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Автор
Антон Степанов
Тема
Криминал
Место
Украина Черновцы
Теги
криминал пожар
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