"Не позволю Украине быть пешкой!" В СМИ всплыли новые детали переговоров Зеленского и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский, вместе со своими советниками, едва ли не все лето пытался найти способ отказать главе США Дональду Трампу в расследовании дела Байденов — так, чтобы обидеть его и не испортить отношения между странами.

Таким мнением поделился московский корреспондент "The New Yorker" Джошуа Яффа в своей статье под названием "Президент Украины, обещая новый стиль политики, чувствует вкус болота Трампа". Он якобы встречался с украинским лидером, а также беседовал с его окружением и западными дипломатами.

Во время разговора, отмечает журналист, Зеленский говорил о замороженной военной помощи США как о техническом вопросе, но признался, что "есть некоторые трудности".

"Это сложная история, которая началась очень давно .. Большие империи всегда использовали небольшие страны в своих интересах. Но в этом политическом шахматном матче я не позволю Украине быть пешкой", — передает Яффа слова украинского лидера.

Источники же в "The New Yorker" подтвердили, что в мае 2019-го во время совещания по энергетическим вопросам Зеленский был обеспокоен и интересовался, как быть с ожиданиями Трампа и его адвоката Руди Джулиани.

Зеленский и Трамп

"Причиной встречи стало нежелание говорить "нет" президенту США, чья поддержка ему понадобится по России, безопасности и МВФ", — рассказал для статьи собеседник журналиста.

Отмечается, что Джулиани в начале мая планировал визит в Киев, но впоследствии отказался. А "послал" в украинскую столицу на встречу с Зеленским "своих" бизнесменов Игоря Фруман и Льва Парнаса. Однако тогда с ними разговаривал помощник президента Сергей Шефир, который дал понять, что пресс-служба не может говорить о встрече с адвокатом Трампа до инаугурации.

"Большую часть лета Зеленский и его советники провели в поисках выхода из своего затруднительного положения. Западный дипломат в Киеве описал мне характер своих бесед с Офисом Зеленского: "Украинцы спрашивали нас, есть ли человек, с которым мы можем поговорить в США. Они искали волшебное решение, человека, способного исправить это. Один из советников признался: "Мы старались не огорчать Трампа, хотя знали, что не можем ответить на этот вопрос так, чтобы удовлетворить все стороны", — пишет Яффа.

В начале августа с Руди Джулиани в Мадриде встретился другой помощник Зеленского — Андрей Ермак. Журналист подчеркивает: после этого адвокат Трампа был убежден в том, что Украина продолжит расследование экс-вице-президента США Джо Байдена и его роли в американских выборах 2016 года. В то же время Ермак считал, что он сделал лишь общие заверения в том, что команда украинского президента будет "рассматривать ряд случаев как часть общей антикоррупционной повестки дня".

Через некоторое время в разговоре с корреспондентом "The New Yorker" советник Зеленского по политическим вопросам "предполагал, что взаимодействие неофициальным эмиссарами, такими как Джулиани, было ошибкой, потому что Украине стоило "остаться в стороне".

Ермак говорил, что логичнее было бы организовать встречу между генпрокурорами Соединенных Штатов и Украины.

"В каком-то смысле Зеленский был спасен жалобой (американского) обличителя, которая, похоже, положила конец требованиям чиновников Трампа о проведении расследований", — заключает Яффа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" из-за возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!