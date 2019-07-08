"Почитайте законы!" Главный патрульный Киева жестко ответил копу-бунтарю из Одессы

В Украине дела о коррупции в полиции рассматриваются в суде, и каждый такой случай проходит служебную проверку.

Об этом в Facebook сообщил начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля, комментируя скандал с одесской патрульной Зоей Мельник, которая раскритиковала работу полиции.

"С 2015 года я руковожу крупнейшим подразделением патрульной полиции в Департаменте патрульной полиции. За это время мое отношение к коррупции никак не изменилось - к ней нулевая толерантность. Проиллюстрировать это можно в небольших цифрах – дела 33-х полицейских находятся в суде по коррупции. Более сотни материалов расследований, зашедших к нам с признаками коррупции, но без необходимой доказательной базы для привлечения работников к уголовной ответственности", – рассказал он.

Также Зозуля отметил, что полиция обрабатывает более тысячи обращений относительно коррупции и по каждому проводит проверку.

"Да, полицейские иногда берут взятки, а мы всегда на это реагируем и делаем все от нас зависящее, чтобы они предстали за это перед законом. И здесь мне особенно странно читать тексты опытных "активистов", бывших полицейских о том, как надо бороться с коррупцией. Эй, друзья, а вы должны были наверняка что-то слышать о КПК, УК и т.д. Возьмите полистайте страницы и поймите что у нас в стране нельзя посадить человека в тюрьму, опираясь только на "мой кент вчера дал 1000 грн, чтоб его отпустили бухого". Но нет, вы рассказываете о том, как вы "на 100% знаете, кто собирает, кому заносить, кто ставит палку и т.д." – ок, так а где же ваши заявления с этим верняковим фактажем? Или в падло зад поднять – сходить написать заявление, походить по допросам, походить в суд и посадить коррупционера?" – отмечал полицейский.

Зоя Мельник и Юрий Зозуля

Зозуля добавил, что он постоянно отчитывается о "факапах" полиции на заседании Киевского городского совета.

"Но я что-то не припомню обращений туда о "тотальной коррупции ", потому что если бы их было столько, сколько о них кто-то придумывает, меня из зала заседаний комиссии годами бы не выпускали", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что патрульная из Одессы Зоя Мельник сделала публичное заявление после того, как ее уведомили об увольнении по дисциплине.

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