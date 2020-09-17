Почему ВСУ не освобождают оккупированные города на Донбассе: Селезнев ответил

"Активные боевые действия с применением артиллерии и авиации на Донбассе невозможны"
"Негативный пример – контртеррористическая операция РФ в Грозном"
"Освобожденные города в результате таких операций будут полностью уничтожены"
Украинская армия не может освобождать оккупированные города на Донбассе путем активных боевых действий по объективным причинам.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-начальник пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. "Для того, чтобы освободить город от оккупантов, надо будет использовать в широком спектре и артиллерию, и авиацию. Конечно, на такие шаги украинская сторона пойти не может", – пояснил он.
По словам эксперта, любые боевые действия в населенных агломерациях вроде Горловки являются бесперспективными с военной точки зрения.
В этом контексте Селезнев привел пример контртеррористической операции РФ в Грозном. "Этот город был буквально уничтожен полностью для того, чтобы российская армия могла в него зайти", – отметил Селезнев.
"Поэтому об оперативных действиях, связанных с освобождением городов и других населенных пунктов от российских оккупантов именно путем использования авиации и артиллерии, сегодня речь не идет", – подытожил он.
Полную версию блиц-интервью с Владиславом Селезневым читайте на OBOZREVATEL.
Как писал OBOZREVATEL, боец ВСУ рассказал украинским телеканалам, что подконтрольные России террористы хотели провести инспекцию позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы на Донбассе, потому что от этого населенного пункта зависит судьба Горловки.