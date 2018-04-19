Украина превратилась в рай для киберпреступников: названы причины

Достаточно высокий уровень квалификации IT-специалистов, отсутствие возможностей достойного легального заработка вместе с несовершенным законодательством создают в Украине благоприятные условия для процветания киберпреступности.

Такое предположение в эфире ObozTV сделал эксперт по кибербезопасности Сергей Прокопенко.

"С одной стороны мы говорим, что у нас самые лучшие IT-шники, мы ими гордимся. Но при этом достойной оплаты нет и много начинающих хакеров видят, что можно сделать несложную махинацию и получить средства", - отметил он.

По его словам, дальше начинаются сложности юридического характера.

"Проблема в том, что даже если киберполиция нашла его, то чтобы передать дело в суд нужна экспертиза. Экспертов на Украину целых 140 человек", - добавил Прокопенко.

Такого количества специалистов слишком мало для нашей страны, считает эксперт.

"Даже если они будут делать по две-три экспертизы на неделю, что почти невозможно, то дело до этого конкретного хакера может подойти года через три, когда большинство электронной информации, на которую опиралась киберполиция, уже пропала. Грубо говоря, адвокат, который его будет защищать попросит уточнить данные, а их уже нет. Фактически у нас основная проблема в том, что невозможно доказать вину в суде", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве в очередной раз задержали организатора всемирной хакерской киберсети Avalanche, полтавчанина Геннадия Капканова, которому удалось скрыться после того, как Полтавский районный суд в 2016 году отпустил его под домашний арест.