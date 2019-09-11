Почему штаб ООС молчит? В сети сообщили о гибели молодого бойца ВСУ

В зоне проведения ООС на Донбассе во вторник, 10 сентября, погиб 21-летний боец Вооруженных сил Украины Юрий Бурдейный.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черкасской областной администрации Игорь Шевченко. Он уточнил, что военный был родом из села Ирклиев Чернобаевского района.

По данным чиновника, трагедия случилась в районе Авдеевки Донецкой области.

Иллюстрация. Потери на Донбассе 24 канал

"Еще одна потеря черкащанина... Погиб уроженец Чернобаевщины, старший солдат Юрий Бурдейный. В свои 21 Юрий был старшим разведчиком-оператором разведывательной роты. Светлая память Герою и соболезнования близким", – написал губернатор.

На странице aphareus в Twitter были опубликованы фото погибшего:

Юрий Бурдейный Соцсети

Юрий Бурдейный Соцсети

Отметим, в сводке ООС за 10 сентября о погибших не сообщается. Указывается, что четыре военнослужащих получили ранения, а еще двое – боевые травмы. Эти же данные приводятся в вечерней сводке 11 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские воины уничтожили ракетой блиндаж террористов в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

Также накануне украинские защитники метким выстрелом уничтожили позицию террористов "Л/ДНР" в районе Горловки.

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