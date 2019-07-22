Победитель выборов на Донетчине помогал вывезти "Беркут" после Майдана: что известно

Председатель общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев, который победил на парламентских выборах по одномандатному округу №51 в Зайцевом Донецкой области, помогал вывозить бойцов "Беркута" из Киева после Революции Достоинства.

В этом он признался еще в 2016 году, пишет "Громадське".

"На тот момент, в 2014 году, мы действительно помогали всем, кто к нам обращался, с обеих сторон. В том числе и милиции. В тот момент все пытались пиариться по поводу "Беркута", и все предлагали вывезти "Беркут" из Киева", – рассказал Ковалев.

Александр Ковалев Сайт "Никто кроме нас"

При этом самовыдвиженец заверил, что в то время не шла речь о бегстве "беркутовцев", а наоборот, говорили о необходимости их вывоза.

"Были нардепы, которые их вывозили. Но почему-то не вспомнили никаких ни больших, ни малых депутатов, которые об этом говорили, а вспомнили только нас", – возмутился он.

При этом Ковалев заверил, что не помогал бойцам "Беркута" избавиться от оружия, и не знает, были ли в числе тех силовиков, которых он помогал вывезти, представители "черной роты", непосредственно расстреливающей протестующих на Майдане.

Александр Ковалев Главком

Александр Ковалев ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы имена кандидатов в нардепы, которые лидируют на одномандатных округах Донетчины.

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