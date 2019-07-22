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Победитель выборов на Донетчине помогал вывезти "Беркут" после Майдана: что известно

1.3т Читать материал на украинском

Председатель общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев, который победил на парламентских выборах по одномандатному округу №51 в Зайцевом Донецкой области, помогал вывозить бойцов "Беркута" из Киева после Революции Достоинства.

В этом он признался еще в 2016 году, пишет "Громадське".

"На тот момент, в 2014 году, мы действительно помогали всем, кто к нам обращался, с обеих сторон. В том числе и милиции. В тот момент все пытались пиариться по поводу "Беркута", и все предлагали вывезти "Беркут" из Киева", – рассказал Ковалев.

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Александр Ковалев

Александр Ковалев

Сайт "Никто кроме нас"

При этом самовыдвиженец заверил, что в то время не шла речь о бегстве "беркутовцев", а наоборот, говорили о необходимости их вывоза.

"Были нардепы, которые их вывозили. Но почему-то не вспомнили никаких ни больших, ни малых депутатов, которые об этом говорили, а вспомнили только нас", – возмутился он.

При этом Ковалев заверил, что не помогал бойцам "Беркута" избавиться от оружия, и не знает, были ли в числе тех силовиков, которых он помогал вывезти, представители "черной роты", непосредственно расстреливающей протестующих на Майдане.

Александр Ковалев

Александр Ковалев

Главком

Александр Ковалев

Александр Ковалев

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы имена кандидатов в нардепы, которые лидируют на одномандатных округах Донетчины.

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Сало Уронили
Сало Уронили
скоро вы твари забудете о революции гнидности.и стыдно даже будет вспомнить
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