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"По стандартам НАТО": Порошенко рассказал о новшестве украинской "оборонки"

1.3тЧитать новость на украинском

Украина начала серийное производство боеприпасов, отвечающих стандартам НАТО.

Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Государственный концерн "Укроборонпром" производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии", – написал глава государства.

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Напомним, в конце июня военный эксперт "Украинского милитарного центра" Юрий Збанацкий рассказал, что ВСУ пока не будут отказываться от советского ручного вооружения и переходить на оружие НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Порошенко назвал НАТО единственным инструментом безопасности в мире от российской агрессии. По его словам, что Украине сказали, что дверь в ЕС и Альянс открыта.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Объекты
НАТОУкроборонпром
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