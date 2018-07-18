"По стандартам НАТО": Порошенко рассказал о новшестве украинской "оборонки"

Украина начала серийное производство боеприпасов, отвечающих стандартам НАТО.

Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook. Он также опубликовал соответствующее видео.

"Государственный концерн "Укроборонпром" производит боеприпасы для автоматического гранатомета ПГОФ-40. Инженеры завода уже работают над тем, чтобы модернизировать технологический процесс и увеличить объемы производства. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии", – написал глава государства.

Напомним, в конце июня военный эксперт "Украинского милитарного центра" Юрий Збанацкий рассказал, что ВСУ пока не будут отказываться от советского ручного вооружения и переходить на оружие НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Порошенко назвал НАТО единственным инструментом безопасности в мире от российской агрессии. По его словам, что Украине сказали, что дверь в ЕС и Альянс открыта.