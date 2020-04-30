В Харькове голая женщина отрезала голову родному ребенку: все о кровавой трагедии 18+

В Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом с отрезанной головой. Предварительно установлено, что погибшая – родная дочь задержанной.
Как сообщают источники OBOZREVATEL, полиция задержала женщину в 05:30 в четверг, 30 апреля. При этом она была в обнаженном виде и с ножом в руках. Предварительно возраст задержанной до 30 лет. Позже в полиции подтвердили, что жертвой оказался родной ребенок женщины.
В Харькове задержали голую женщину с ножом и отрезанной головой
По сообщению Телеграм-канала "Веха", у женщины в руках была "заточка". При задержании она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
В ГУ НПУ Харьковской области сообщили, что происшествие случилось на улице Полтавский шлях.
"На месте происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", – говорится в сообщении. При этом задержанная ничего не объясняла и отказалась общаться с полицией.
В полиции добавили, что в 8:25 поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Известно, что мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.
Осторожно, фото +21
Полиция на месте ЧП
Полиция на месте ЧП
В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову
Отрезанная голова в пакете
Новость обновляется…
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!