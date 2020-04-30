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30 апреля • обновлено в 10:42
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Тимур Григоренко

В Харькове голая женщина отрезала голову родному ребенку: все о кровавой трагедии 18+

29.7т
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В Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом с отрезанной головой. Предварительно установлено, что погибшая – родная дочь задержанной.

Как сообщают источники OBOZREVATEL, полиция задержала женщину в 05:30 в четверг, 30 апреля. При этом она была в обнаженном виде и с ножом в руках. Предварительно возраст задержанной до 30 лет. Позже в полиции подтвердили, что жертвой оказался родной ребенок женщины.

В Харькове задержали голую женщину с ножом и отрезанной головой

В Харькове задержали голую женщину с ножом и отрезанной головой

По сообщению Телеграм-канала "Веха", у женщины в руках была "заточка". При задержании она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.

В ГУ НПУ Харьковской области сообщили, что происшествие случилось на улице Полтавский шлях.

"На месте происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова", – говорится в сообщении. При этом задержанная ничего не объясняла и отказалась общаться с полицией.

В полиции добавили, что в 8:25 поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 11-летней племянницы. Известно, что мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

Осторожно, фото +21

Полиция на месте ЧП

Полиция на месте ЧП

Полиция на месте ЧП

Полиция на месте ЧП

В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову

В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову

Отрезанная голова в пакете

Отрезанная голова в пакете

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Б а н д е ры начиталась...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мова и майдан работают...
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
активистка.
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