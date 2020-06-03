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3 июня • обновлено в 16:01
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"Пленки Ермака": НАБУ обязали открыть производство против брата главы ОП

1.6т
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Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировать уголовное производство, а также начать досудебное расследование против младшего брата главы Офиса президента Дениса Ермака.

Речь идет об известных "пленках", на которых он якобы проводил собеседования. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook.

"2 июня следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам" – информируют в ВАКС.

ВАКС обязал НАБУ открыть дело против брата Ермака

ВАКС обязал НАБУ открыть дело против брата Ермака

Отмечается, что в заявлении описывались данные и обстоятельства относительно обнародованных ранее записей, на которых родственник главы ОП якобы совершал "отбор" кандидатов на различные должности в органы государственной власти.

"Вынося такое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов. Правовая квалификация определяется органом досудебного расследования", – уточнили в пресс-службе ВАКС.

Скриншот

Скриншот

Facebook/ВАКС

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал "пустым" дело о скандале вокруг брата руководителя ОП Андрея Ермака – Дениса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Пленки Ермака
Место
Украина
Теги
Офис президента скандалы расследование Национальное антикоррупционное бюро Украины Высший антикоррупционный суд
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