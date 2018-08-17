Планировали "бесчинствовать" по всей Украине: появились подробности о беспределе "торнадовцев"

В камерах бывших бойцов расформированной роты МВД "Торнадо" при обыске была найдена бухгалтерия и планы на массовые "бесчинства" в Украине.

Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире "Радио НВ", напомнив, что также были изъяты почти 30 бутылок элитного виски, более 40 телефонов, неразорвавшиеся банки, специальные приспособления со взрывчаткой, канаты и тросы с крюками.

"А также бухгалтерия и записи в виде планирования, организации и управления массовыми бесчинствами не только в зоне нахождения осужденных "торнадовцев", но и за пределами помещения, то есть в Киеве, а также на территории Украины", - отметил Матиос.

По его словам, в планах была расписана роль каждого участника беспорядков, и определены политические силы, в угоду которым должны совершаться беспорядки.

"Кроме этого, бухгалтерский журнал расходов этих осужденных удивил цинизмом: прогулка по коридору, вызов для утоления никчемных и нелюдских плотских утех, и все это было оцифровано и написано, кому было передано", - сказал Матиос, пообещав на следующей неделе подробности по найденным материалам.

Напомним, 9 августа арестованные "торнадовцы" в Лукьяновском СИЗО Киева отказались выходить из своих камер для дальнейшего этапирования и забаррикадировались там.

Во время следственных действий арестованные облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь. В результате столкновений правоохранители получили телесные повреждения.

Во время обысков в камере экс-бойцов нашли флаг со свастикой, ножи, биты, веревки, алкоголь и другие запрещенные вещи. В результате протест экс-бойцов удалось подавить.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган показала вещи, которые были найдены в камерах. Позже Министерство юстиции завершило служебное расследование по этому делу и передало материалы в военную прокуратуру.