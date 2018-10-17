Після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір провести 11 листопада "вибори" так званих "глав республік".

Фактично, це був тиск на Україну щодо продовження дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Примітно, що Росія не відміняє незаконні вибори так званих "керівників" в ОРДЛО, щоб і далі продовжувати тиск на Захід. Кремль свідомо йде на загострення ситуації, підкреслюючи, що не піде на жодні компроміси по Донбасу.

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Представник України в ТКГ, посол Олександр Моцик заявив, що не вдалося вмовити Росію скасувати "вибори", які вона хоче провести на окупованих територіях Донбасу 11 листопада . "Ми бачимо, що РФ буде їх проводити. Ці "вибори" на 99% відбудуться", - сказав він.

Підтвердженням того, що Москва поки не збирається відміняти вибори в ОРДЛО, є нещодавня зустріч куратора окупованого Донбасу – помічника Путіна Суркова з російським ставлеником у "ДНР" Пушиліним.

Напередодні зустрічі Суркова з Пушиліним один з ідеологів проекту "Новоросія" Бородай в інтерв’ю російським ЗМІ заявив, що так званий "в.о керівника "ДНР" – безальтернативна кандидатура Кремля на посаду " глави ДНР".

Фактично Бородай заявив про пряму зацікавленість Росії в незаконних виборах в ОРДЛО і підтримку конкретної кандидатури. Це демонстрація того, що Москва розглядає ці території, якщо не як внутрішні території, то, мінімум, інтегровані в склад Росії.

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Паралельно, з'являється інформація про нового куратора ОРДЛО щодо проведення там незаконних виборів – Олексія Філатова, який раніше координував Південну Осетію.

Диpектop Центpу пoлітичнoї кoн'юнктуpи PФ Oлекcій Чеcнакoв, якoгo називають наближеним дo пoмічника пpезидента PФ Владиcлава Cуpкoва,заявив, щo у Філатoва гуманітаpна та пoлітична взаємoдія звoдитиметьcя дo питань незакoнних "вибopів" на oкупoваних теpитopіях.

Підлив масла в огонь і російський політик Олексій Пушков, який вже встиг заявити журналістам в Брюсселі, що запрошує європейських депутатів в якості спостерігачів на так звані "вибори".

Тобто, Росія дає чіткий сигнал, що розглядає ці території як свої.

Про це свідчить контрольований витік інформації про обіцянки Суркова щодо підвищення пенсій і зарплат жителям окупованої Донеччини.

Варто зауважити, що паралельно з появою цієї інформації, перший заступник голови думського комітету Костянтин Затулін на пленарному засіданні Держдуми заявив, що Комітет Держдуми у справах СНД має намір запропонувати закласти в бюджеті РФ кошти для допомоги так званим "ДНР" і "ЛНР".

На думку Курта Волкера питання зарплат, яке обговорювалося на зустрічі Суркова з Пушиліним, зайвий раз підтверджує російський вплив на Донбасі. Він впевнений, що Росія здійснює контроль за рівнем "соціального пакету" працівників на сході України.

Вочевидь, Росія йде за абхазьким сценарієм.

Не виключається варіант, що після незаконних виборів, так звані "глави республік" заявлять про підписання договору про добросусідство з РФ, як це було в Абхазії.

Вже згаданий мною Затулін пригрозив Україні, що Росія може визнати терористичні "республіки". "У такому разі ми вчинимо так само, як вчинили в 2008 році, коли Саакашвілі напав на Південну Осетію та Абхазію, й іншого вибору у нас у цьому випадку не залишиться. Ми маємо про це чесно попередити", - додав він.

Утім, варто розлядати подібні кроки, як елемент тиску – Москва показує Заходу можливість такого сценарію, якщо США і ЄС не підуть на поступки.

При цьому, Москва не боїться звинувачень у порушенні мінських угод і посилення санкцій. Нагадаю,що перші "вибори" бойовики провели 2 листопада 2014 року, які фактично заблокували Мінський процес.

Навпаки –Кремль намагається легітимізувати свій вихід з режиму санкцій, шантажуючи ПАРЄ несплатою внесків і виходом з цієї інституції. РФ хоче питанням виходу чи виключення з ПАРЄ розколоти цей орган. Якщо Росію повернуть, то це удар і по санкційному пакету, оскільки це похитне не тільки Європу, але й її союз з США.