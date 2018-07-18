На жаль, шлях до правди дуже довгий, але його потрібно пройти повністю.

Після багатьох місяців свавілля детективів НАБУ нам нарешті вдалося досягти трохи справедливості.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати справу про порушення детективами НАБУ адвокатської таємниці і свідомого незаконного прослуховування працівниками антикорупційного бюро конфіденційного спілкування між мною і моїми захисниками (одразу скажу, що так нічого цікавого не почули, але група детективів пішла на свідоме порушення закону).

Чекаємо реакціі департаменту ВБ НАБУ по іншим справам порушення законів детективами.

Новости Відкритий лист до керівника САП Назара Холодницького

Права і свободи людини та їх захист неможливі без інституту адвокатури. Адвокатська таємниця – це гарантія того, що кожен зможе захистити себе від свавілля і добитися справедливості. Невід’ємне право кожної людини відстоювати себе і правду.

Нові антикорупційні органи мали стати взірцем для нової правоохоронної системи в нашій державі. Проте замість боротьби з корупцією вони зайняті самопіаром; замість роботи - підробкою і маніпулюванням фактами, свідомим порушенням законів і звинуваченням когось, щоб виправдати свою бездіяльність та боротьбу один з одним.

Сподіваюсь на те, що ця справа стане початком кінця ганебної практики “кругової поруки”, коли правоохоронні органи не розслідують злочини своїх працівників, а практика їх незаконних дій перетворюється на норму.

Врешті решт, закон є закон. І він має працювати для всіх без виключення.