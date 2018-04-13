"Перепутали": организатор "титушек" прокомментировал задержание во Франции

Подозреваемый в организации групп "титушек", в которую входил Юрий Крысин, Армен Саркисян опроверг информацию о его задержании во Франции.

"Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции действительности. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали. Очевидно, меня с кем-то перепутали", - заявил Саркисян, передает LB.ua.

По словам подозреваемого в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана, он находится на территории России.

"Я хотел бы попасть в Европу, но я туда не езжу", - отметил Саркисян.

Он также подтвердил, что имеет помимо украинского паспорта – армянский, который получил в ответ на обращение в соответствующие органы. Украину Саркисян покинул в феврале 2014 года.

Кроме того, он прокомментировал заочные обвинения правоохранителей, отметив, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места".

"Раньше не было необходимости, а вот сейчас - да, буду заниматься. Я - патриот Донбасса, но сейчас живу в России. В Европу я наездился свое время, Россия мне больше нравится. Я считаю, что Россия и Украина - один народ, конечно, есть различия, но я надеюсь, в будущем их устранят", – заявил Саркисян.

Как сообщал "Обозреватель", накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что Саркисяна, который представился гражданином Армении, задержали во Франции.