Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Перепутали": организатор "титушек" прокомментировал задержание во Франции

1.1тЧитать новость на украинском

Подозреваемый в организации групп "титушек", в которую входил Юрий Крысин, Армен Саркисян опроверг информацию о его задержании во Франции.

"Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции действительности. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали. Очевидно, меня с кем-то перепутали", - заявил Саркисян, передает LB.ua.

По словам подозреваемого в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана, он находится на территории России.

"Я хотел бы попасть в Европу, но я туда не езжу", - отметил Саркисян.

Новости
Крысин снова попал за решетку: решение суда

Он также подтвердил, что имеет помимо украинского паспорта – армянский, который получил в ответ на обращение в соответствующие органы. Украину Саркисян покинул в феврале 2014 года.

Кроме того, он прокомментировал заочные обвинения правоохранителей, отметив, что "они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места".

"Раньше не было необходимости, а вот сейчас - да, буду заниматься. Я - патриот Донбасса, но сейчас живу в России. В Европу я наездился свое время, Россия мне больше нравится. Я считаю, что Россия и Украина - один народ, конечно, есть различия, но я надеюсь, в будущем их устранят", – заявил Саркисян.

Как сообщал "Обозреватель", накануне глава МВД Арсен Аваков заявил, что Саркисяна, который представился гражданином Армении, задержали во Франции.

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на Обозревателе.

Тема
Евромайдан
Персоны
Вячеслав ВеремийЮрий Крысин
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги