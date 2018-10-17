''Пацаны просто падали, кровь разлеталась!'' Ученица в истерике рассказала о теракте в Керчи

Ученица керченского политеха, в котором днем 17 октября произошел взрыв, в слезах рассказала о произошедшем.

"Вика, у нас взорвали политех. Понимаешь, расстреляли! Слышала, полиция едет? Она едет к нам! У меня ужасная истерика! Я не могу дышать!" - рассказала о пережитом она по телефону.

"Мы бежали, а дети просто лежали. Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и больше не шевелилась. Я видела, как пацаны просто падали и кровь разлеталась. Все перед глазами! Меня всю трясет!" - плача, сообщила ученица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очевидец ЧП в Керчи озвучил страшные детали о теракте. Якобы по людям стрелял мальчик.