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''Пацаны просто падали, кровь разлеталась!'' Ученица в истерике рассказала о теракте в Керчи

47.7тЧитать материал на украинском

Ученица керченского политеха, в котором днем 17 октября произошел взрыв, в слезах рассказала о произошедшем.

"Вика, у нас взорвали политех. Понимаешь, расстреляли! Слышала, полиция едет? Она едет к нам! У меня ужасная истерика! Я не могу дышать!" - рассказала о пережитом она по телефону.

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"Мы бежали, а дети просто лежали. Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и больше не шевелилась. Я видела, как пацаны просто падали и кровь разлеталась. Все перед глазами! Меня всю трясет!" - плача, сообщила ученица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очевидец ЧП в Керчи озвучил страшные детали о теракте. Якобы по людям стрелял мальчик.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Ivanoff Gennadiy
Ivanoff Gennadiy
Как только рейтинг Хуйла падает, Хуйло начинает убивать своих рабов. Страшная, мерзкая страна Козляндия. Жаль крымчан, их кремляди постепенно ассимилируют в это болото.
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Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Рашисты снова какую-то гадость задумали.... Это только пролог - их спецслужбы состоят из убийц, но тупых. А , по-сему, куда-то им запретитли выезжать ибо снова обосрутся, провалятся и будет новый международный скандал, вот они у себя и тренируются, проводят теракты на своих гражданах. Странно,но у таких тупых кацапов, могла и за пол часа до теракта появиться информация в СМИ о совершенном теракте. тупые же. Но мясники... Так что ищите среди русских. Русские русских мочат. А виновных ищут среди соседей. Очередная провокация спецслужб.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
Павлов Дмитрий,писюк какое ты дурное и смешное чучелко))
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Ivanov Vlad, рюзьке раб Иванофф, мы будем искать среди рюзьке швайнен вроде тебя. Такая охохлившаяся рюсишь швайне Иваноффы самые паскудные продажные твари, и в их кастрюлеголовом русскоязычном томосяче-майдавошнутом мосге наиболее часто возникают идеи нацизма и фашизма. Так что рюсишь швайне Иванофф надо искать среди тебе подобных гибридных нацменьшинствах.
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Morozenko Pavel
Morozenko Pavel
Интересно, что за уроды ставят «палец вверх» за такие новости?
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